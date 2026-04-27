Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya keskin bir dönüşüm sürecinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD ) 6. Beceriler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zekanın geldiği aşamayı değerlendirirken “Dünya keskin bir dönüşüm sürecinde” dedi, bunun önlenemez olduğunu ve sağlıklı yönetilmesi gerektiğini söyledi:

“Bunun insanlığa neler kazandırıp neler kaybettirdiğinin hesabını akademisyenlerimiz yapmakta ama bu değişim dalgasını durdurmak mümkün değil. Değişimi sağlıklı şekilde yönetmek bizim elimizde. Bu, biz karar alıcıların asli vazifelerinden biridir.”

Erdoğan'ın konuşmasının devamında öne çıkan başlıklar şöyle:

“Bu zirvenin beceriler alanında küresel diyalog için güçlü zemin oluşturacaktır. İstihdam alanında ezberlerin bozulduğuna şahit oluyoruz. Teknolojideki gelişime paralel olarak üretim içimleri değişiyor, yeni iş alanları ortaya çıkıyor. Ülkelerin başarısını belirleyecek unsurun insani becerilerin olacağı anlaşılıyor."

“Uluslararası araştırmalar OECD ülkelerinin büyük bölümünde çalışma alanındaki nüfusun azaldığını gösteriyor. Bazı sektörlerde kaçınılmaz olarak iş gücü talebi azalırken personel bulmakta zorluk çekiliyor. Ülkemiz dahil tüm ekonomiler tecrübe etmekte."

“BÜYÜK BİR MUAMMA”

“Robotik teknolojilerin yaygınlaşması çeşitli endişeleri de beraberinde getirmektedir. Küresel robot piyasasının şu anki 100 milyar dolardan 2050'de 25 trilyon dolarlık pazara dönüşeceği öngörülüyor. Adına karanlık fabrika denilen tamamen otomasyona dayalı üretim tesisleri giderek yaygınlaşıyor.”

"Yapay zekanın talimat verdiği, robotların uyguladığı, hiçbir aşamasında insan unsurunun olmadığı bu yeni durumun nasıl yönetileceği büyük bir muamma olarak önümüzde duruyor.”

“GÜNCELLİĞİNİ KAYBETMİŞ BİLGİ, SAHİBİ İÇİN BİR YÜK”

“Bilginin bir ülke, bir şirket veya bir şahıs için en büyük güç kaynaklarından biri olduğunun farkındayız. Güncelliğini kaybetmiş bilgi sahibi için yüktür. Bilgiye sahip olmak kadar onu işlemek, yeni durumlara uyarlamak da büyük önem arz ediyor."

“Uygulayıcısı, alıcısı ile eğitimin tüm paydaşlarının çağımıza ayak uydurması gerekiyor. OECD değerlendirmelerine göre birçok ülkede öğrenci temel becerilerinde gerileme yaşanmakta, eğitimin yeniden şekillendirilmesine ihtiyaç duyulmakta. Günümüzde öğrenme, hayatın tamamına yayılmış dinamik bir süreci ifade ediyor. İnsanlar iş hayatında geçmişe kıyasla daha uzun süre kalacağı görülüyor.”

“KADINLARA YÖNELİK HAYAL DAHİ EDİLEMEYEN PROJELERE İMZA ATTIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınlar için hayata geçirilen projelere de değindi.

Bu alanda 20-25 sene önce hayal dahi edilemeyen başarılara imza attıklarını belirten Erdoğan, verileri şöyle paylaştı:

"Göreve geldiğimizde yüzde 27.9 olan katılım oranını yüzde 34.7'ye çıkardık. Ülkemizde kadın istihdam oranı yüzde 25.3'ten yüzde 31.7'ye yükseldi. Kadınları eğitimden yoksun bırakan her türlü bariyeri ortadan kaldırdık. Kadın kamu çalışanlarının oranı 12 yılda yüzde 43.38'e çıktı.”

“HER YIL BÜTÇEDE ASLAN PAYINI EĞİTİME AYIRIYORUZ”

“Geçen hafta Meclisimizde kabul edilen bir kanunla çok önemli bir kolaylığı da kadınların hizmetine sunduk. Doğum izni süresini 24 haftaya yükselttik. Aynı şekilde gençlerimizin eğitimi ve istihdamı için de tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.”

Erdoğan ayrıca her sene bütçede aslan payının eğitime ayrıldığını belirtti.

Mesleki eğitimi yeniden cazibe merkezi haline getirdiklerini vurguladıktan sonra "Çeşitli programlarla gençlerimizi geleceğin mesleklerine hazırlıyoruz. 6 Ocak'ta kamuoyumuzla paylaştığımız “gençliğin üretim çağı-güç” programı bunlardan biridir." diye konuştu.