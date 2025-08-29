Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" programı için İstanbul'da bulunan Dünya Müslüman Alimler Birliği heyetini Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda kabul etti.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası İslam Düşünce Vakfı ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez de hazır bulundu.

