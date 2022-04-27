Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya yeniden ırkçılığın yükselişe geçtiği bir döneme girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenen ''İstanbul Mushafı Takdim ve Tanıtım Programı''nda konuştu.



İstanbul Mushafı eserinin, İslam Medeniyeti'nde bu alanda ekol aline gelmiş, 10 farklı dönemin yeniden yorumlanmasıyla hazırlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İslam sanatının en güzide eserlerinden biri olarak tarihteki yerini alacağına inandığı İstanbul Mushafı'nı hazırlayan hattat Hüseyin Kutlu'yu tebrik etti.



İstanbul'un, ecdadın alimlere ve sanatkarlara gösterdiği ilgi, sağladığı itibar, verdiği destek sayesinde asırlar boyunca Doğu'dan ve Batı'dan gelen pek çok ilim ve sanat erbabına ev sahipliği yaptığını ifade eden Erdoğan, özellikle hat sanatının İslam dünyasındaki tüm güzide isimlerinin, İstanbul'a göç ederek faaliyetlerini burada sürdürdüğünü aktardı.



''HER İKİ EMİR İNSANA, BİLMEDİĞİNİ ÖĞRETENDİR''



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'in ilk emrinin "Oku" ayeti, onu takip eden ikinci hatırlatmasının "Yaz" telkini olduğunu belirterek, "Rabb'imizin biz kullarına okumayı ve kalemle yazmayı öğretmesinin elbette bir sebebi vardır. Her iki emir insana, bilmediğini öğretendir. Hükmüyle bütünleşerek bizlere varlığın, ilmin ve hikmetin kayağını işaret eder. Bizim medeniyetimizde ve kültürümüzde içeriğinden bağımsız olarak bizatihi yazının kendisi öylesine kıymetlidir ki büyüklerimizin üzerinde yazı bulunan herhangi bir kağıdın bile ayaklar altında kalmasına rıza göstermediklerini hatırlıyoruz" dedi.



Erdoğan, medeniyet ve kültürlerinde içeriğinden bağımsız olarak bizatihi yazının kendisinin öylesine kıymetli olduğunu, büyüklerin üzerinde yazı bulunan herhangi bir kağıdın bile ayaklar altında kalmasına rıza göstermediklerini hatırladıklarını dile getirdi.



Tarihin, farklı medeniyetlerin yükselişine ve düşüşüne şahitlik ettiğini kaydeden Erdoğan, dünyanın son birkaç asrına Avrupa ve Amerika merkezli Batı medeniyetinin damga vurduğunu söylemenin yanlış olmayacağını, bu sürecin elbette kölelikten katliamlara, sömürüden istismara kadar uzanan boyutları olduğunu ifade etti.

''İNTERNETİ, SOSYAL MEDYAYI KULLANMAK HERKESİN HAKKIDIR ŞAYET...''



Batı medeniyetinin dünyayı sanatı, kültürü, sineması, dizisi, müziği, resmi ve sporuyla yani modern tabirle "yumuşak güç" unsurları denen içerik üretimiyle istila ettiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tabii burada teknolojinin bizatihi kendisiyle muhteviyatının ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Mesela interneti, sosyal medyayı ve benzeri uygulamaları kullanmak herkesin hakkıdır. Herkese kolaylık sağlar. Şayet bu teknolojik imkanın içeriğini siz üretmiyor, dilini ve mesajlarını siz yönetmiyorsanız, hak ve kolaylık olarak gördüğünüz şey kısa sürede sizi gönüllü şekilde esir alan bir silaha dönüşür. Benzer örnekleri tüm medya mecraları, tüm iletişim araçları için vermek mümkündür. Bu mecraların yeni bir faşizm dalgasının araçları haline dönüşmeye başlaması, dünyayı ve insanlığı hızla geçmiştekilerden çok daha güçlü bir tehdidin kucağına doğru itmektedir.



"DÜNYA YENİDEN IRKÇILIĞIN, İSLAM DÜŞMANLIĞININ YÜKSELİŞE GEÇTİĞİ BİR DÖNEME GİRDİ"



Geçmişte yaşanan acılardan, felaketlerden, zulümlerden yeterince ibret alınmamış olacak ki dünya yeniden ırkçılığın, İslam düşmanlığının, ötekileştirmenin yükselişe geçtiği bir döneme girdi. Avrupa ülkelerindeki seçimlerde ırkçı partilerin iktidara ortak olma hatta tek başına iktidara gelme seviyesinde desteklere ulaşmaları, üzüntü ve kaygı verici bir tablodur."



''HAYSİYETİMİZE SALDIRANA EYVALLAH EDECEK DEĞİLİZ''



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslümanlar olarak bu kötü gelişmelere karşı en büyük gücümüz, en büyük imkanımız hiç şüphesiz inancımızdır, imanımızdır. Onunla birlikte birliğimiz ve beraberliğimizdir. Bunun yanında medeniyetimizin zengin birikimini ihya etme kabiliyetimizi harekete geçirerek, maruz kaldığımız ön yargıların, ithamların, dayatmaların hatta saldırıların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Elbette yüzümüze tokat atana, ayağımıza çelme takana, canımıza kastedene, haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz. Devletimizi güçlendirerek, ekonomimizi geliştirerek, siyasi ve sosyal birliğimizi tahkim ederek mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunu yaparken asıl mesafe katetmemiz gereken yumuşak güç alanlarını; sanatı, kültürü, edebiyatı, akademiyi, medyayı, sporu ihmal etmeyeceğiz. En az diğer hususlar kadar bu alanlara da ihtimam göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

''ÖZGÜN KÜLTÜR VE SANAT İÇERİKLERİMİZLE DÜNYAYA AÇILDIK"



Bu anlayışla ülkenin temel altyapı eksiklerini tamamladıkça, milletin demokrasi ve özgürlük taleplerini karşıladıkça, vakitlerini ve enerjilerini bu alana daha çok vermeye başladıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Mimarimizi yeni bir yorumla tekrar ihya ettik. Evet, Mimar Sinan Camii'ni inşa ederken bu anlayışla hareket ettik. Büyük Çamlıca Camii'ni inşa ederken bu anlayışla hareket ettik. Ankara'daki yaptıklarımız ve şimdi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni Levent'te inşa ederken bu anlayışla hareket ettik. Zira ecdadımız, bu eserleri Selimiye'siyle, Süleymaniye'siyle, Sultan Ahmet'iyle, Fatih'iyle vesaire yapmışken biz 'Bu ecdadın nesli, torunları olarak bu istikamette bu adımları atmamız gerekir' dedik ve elhamdülillah bu adımları attık, atmaya da devam edeceğiz. Birileri rahatsız olabilir. Varsın onlar rahatsız olsun. Ama biz onlar rahatsız oluyor diye o izi sürmekten geri duramayız. Hatta televizyon dizilerinden müziğe, sinemadan bilgisayar oyunlarına kadar geniş bir alanda özgün kültür ve sanat içeriklerimizle şimdi dünyaya açıldık. Bilim insanlarımız, sanatçılarımız, edebiyatçılarımız, sivil toplum temsilcilerimiz uluslararası düzeydeki çalışmaları ve başarılarıyla -elhamdülillah- takdir topluyor."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Mushafı'nı da medeniyetin bu alandaki inkişafının yeni bir işareti, sembolü olarak gördüğünü dile getirerek, "Osmanlı'dan sonra Cumhuriyet tarihinde ilk olması en büyük mefahirimizdir. İnşallah bunun tabii devamı gelmeli" dedi.