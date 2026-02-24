Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada yıldızı giderek yükselen bir Türkiye var

"DÜNYADA YILDIZI GİDEREK YÜKSELEN BİR TÜRKİYE VAR"

Artık kendi teknolojisini tasarlayan, kendi yazılımını üreten ve ürettiklerini tüm dünyaya ihraç eden bir Türkiye olduğunu belirten Erdoğan “Artık 3T modelini yani tespit, teşhis ve taarruz süreçlerini yerli ve milli teknolojisiyle tatbik eden, dünyada yıldızı giderek yükselen bir Türkiye var. Her alanda tam bağımsız Türkiye ülküsüyle ilerlerken 'bunlar başımıza iş açacak, bu yoldan dönün' diyen kifayetsizler oldu. Bunların hiçbirine aldırmadık.” dedi.

“BİZİM KİMSENİN BİR AVUÇ TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizim kimsenin bir avuç toprağında gözümüz yoktur. Tek derdimiz bölgemizle birlikte küresel barış ve güvenliğe en yüksek düzeyde katkı sunan bir Türkiye inşa etmektir. Elimizi ve gerektiğinde gövdemizi taşın altına işte bunun için koyuyoruz." diye konuştu.