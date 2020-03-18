Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik sonuçları olacak, birlikte başaracağız

Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı yapılıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı öncesinde bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Tüm dünya ile birlikte ülkemizi etkileyen corona virüs hastalığıyla ilgili değerlendirme toplantımıza hoşgeldiniz. Toplantı ardından yapacağımız millete sesleniş mahiyetindeki toplantıda detaylı açıklama yapacağız. Kısa bir giriş konuşmasının ardından tedbirlerin müzakeresine ağırlık vereceğiz.

Bugüne kadar sağlık önlemleri ve tedbirleri hayata geçirdik. Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları sebebiyle günlük hayatı durma noktasına getiren sürecin ciddi ekonomik sonuçları ortaya çıkacaktır. Hastalığın salgına dönüşmesini engelleme ve ekonomiyi canlı tutma hedefimiz var. Kur saldırısının etkilerinden yeni yeni kurtulmaya işlerin yoluna girmeye başladığımız dönemde ipin ucunu asla bırakamayız. Tüm ekonominin şartlarının dönemeye devamını sağlamak kolay değil.

Devlete düşen görevlerin yanında özel sektörün de sorumlulukları olduğu muhakkaktır. Bu zoru birlikte başaracağız. Ülkemizi sağsalim süreçten çıkardığında fırsatların bizi beklediğini biliyoruz. Sabır ve dua ile süreci aşacağımıza inanıyorum.

Dün 4'lü konferans yaptık. İngiltere ve Fransa'nın durumu bizimle mukayese edilemeyecek kadar kötü. Virüsle ilgili alacağımız kararların ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bilgilendirme noktasında bu işin süreci yöneten götüren Sağlık Bakanı olması hasebiyle Sağlık Bakanımıza 5 dakikalık süreç, kabine üyelerimizin 3'er dakika, STK'ların 5'er dakika konuşma süreci olacak."



TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS KAYNAKLI İLK ÖLÜM

