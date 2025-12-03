Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimiz kesintisiz büyüyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan “Ekonomide yılın üçüncü çeyrek verileri geçen aydan itibaren açıklanmaya başladı. Kasım ayının ilk günlerinde yılın ilk 9 ayına dair turizm istatistikleri paylaşılmıştı. 2025'in ilk 9 ayında ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı yüzde 1,6 artarak 49 milyon 993 bine çıkmıştı. Turizm gelirlerinde ilk 3 çeyrekte 50 milyar doları yakalamıştık.” dedi.

"EKONOMİMİZ 21 ÇEYREKTİR BÜYÜYOR"

"Ekonomimiz 21 çeyrektir kesintisiz sürdürdüğü büyüme trendini 2025'in üçüncü çeyreğinde de devam ettirmiştir." diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 3,7 büyüyerek istikrarlı seyrini korumuştur. Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,5 trilyon doları aşmıştır.

"ENFLASYONDA UMUTLARIMIZ ARTTI"

Kesintisiz büyüme ile OECD ülkeleri arasında 4. olduk. Bu sabah kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı umutlarımızı artıran bir tabloyla karşılaştık. Kasım ayı enflasyonu yüzde 0,87 geldi. Türkiye'nin hedefi bellidir, bu hedef 86 milyonun tamamının refahını kalıcı bir şekilde artırmaktır. Kira enflasyonunda gerileme bekliyoruz.

Bu ülkeye yeni bedeller ödetmeyeceğiz, bedel ödetmek isteyenlere de geçit vermeyeceğiz. Sazan avına çıkan simsarların oyunlarına gelmeyeceğiz."