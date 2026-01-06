Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimiz şoklara dayanıklı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı”nda konuştu.

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nda gençlere verdikleri önemi ile getirip yeni staj programına ilişkin önemli bilgiler verdi. İŞKUR bünyesindeki staj programında 800 bin gence staj imkanı sunacaklarını dile getiren Erdoğan, “Eğitim ve istihdam arasındaki kopukluğu giderecek adımlar atmayı da sürdürüyoruz. Mezuniyet sonrası istihdamı kolaylaştırmayı planlıyoruz.” dedi.

Türkiye ekonomisini büyüttüklerinden bahseden Erdoğan, “Ekonomimiz şoklara dayanıklı. Türkiye'nin kalkınma maratonu sürüyor. Kalıcı istihdam odaklı çalışmalar yaptık.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Alın teri dökerseniz azminizi besleyip büyütürseniz başarıya ulaşırsınız. Milletin emanetini devraldığımız günden beri emeğe hak ettiği değerin verilmesi konusunda büyük hassasiyetle hareket ettik. Türkiye ekonomisini hem büyüttük hem de dirençli hale getirdik. Herkesin geleceğe güvenle baktığı bir sistemi hayata geçirdik. Ekonomik kalkınmayı sosyal kalkınma ile sürdürdük. Muhalefet gençleri sokağa çağırırken biz ekonomik hedeflere gençlerle yürüyoruz. Gençlerimizi sisteme dahil eden paketleri devreye aldık. Ekonomimiz şoklara dayanıklı. Türkiye'nin kalkınma maratonu sürüyor. Kalıcı istihdam odaklı çalışmalar yaptık.

GENÇLERE STAJ MÜJDESİ

Gençleri el üstünde tutuyor onlara destek oluyoruz. Gençlere daha iyi bir gelecek sağlamak için çaba içindeyiz.

Eğitim ve istihdam arasındaki kopukluğu giderecek adımlar atmayı da sürdürüyoruz. Mezuniyet sonrası istihdamı kolaylaştırmayı planlıyoruz.

İlk adımı staj destekleriyle atıyoruz. 800 bin gencimize staj desteği sunacağız. İŞKUR bünyesindeki staj portalı ile evlatlarımız uygun stajlara erişebiliyor. Bu sistemi üst seviyeye taşıyoruz. Ulusal staj programını İŞKUR'a devrettik. Stajyer çalıştırma yükümlülüğünü uygulayacağız. Staj dönemlerinden prim maliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz. Staj desteğine 27 milyarlık bütçe ayırdık.

Staj başvurularını bugün itibarıyla İŞKUR üzerinden almaya başlıyoruz.

YENİ UYGULAMA

Geleceğim Meslekte uygulamasını hayata geçiyoruz. MEB, YÖK ve Çalışma Bakanlığımız arasında işbirliği tesir ettik. Mesleki ve teknik liselerdeki öğrencilerimizin bilgilerini İŞKUR sistemine aktardık. Meslek yüksek okullarının son sınıfında okuyanların bilgisini de İŞKUR veri tabanına dahil edeceğiz. Gençlere iş-meslek danışmanı atanacak.

“KABUL ETMEYECEĞİZ”

Son yıllarda ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerimizin oranında kayda değer bir düşüş yaşanıyor. Bu kıymetli bir kazanımdır. Bu kazanımız kalıcı hale getirmek zorundayız. Gençler iş beğenmiyor diyorlar. Bunun da ötesinde ev genci gibi incitici gibi ifadelerle gençlerimizin hedef alındığına şahit oluyoruz. Gençleri yok sayan yaklaşımları kabul etmedik ve etmeyeceğiz.

Destek programlarıyla gençler iş hayatına kazandırılacak. Gençleri üretime dahil edeceğiz.

Staj programında günlük bin 375 lira ödenecek. Programa katılanların sigorta primlerini ilk 6 ay devlet üstlenecek. Gençlerin işl işe girişini maliyet kalemi olmaktan çıkaracağız. ‘Gençler tecrübesiz’ algısını ortadan kaldıracağız.

Türkiye Yüzyılı^nın en önemli aktörü olan gençlerimiz için çalışmaya, evlatlarımız hem iş hem eğitim hayatlarında en iyi imkanları sunmaya devam edeceğiz."