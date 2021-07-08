Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurtdışından altınlarımızı getirdik

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.



Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemize diz çöktürme gayretleri sona ermedi. Terörle Türkiye'yi rayından çıkaramayanların yeni hedef ekonomimiz oldu. Operasyonlarla döviz kurunu hareketlendirerek ülkemizi ekonomik krizlerin altında ezmek için defalarca atağa kalktılar.

Biz yurtdışındaki altınlarımızı ülkeye getirmek ve döviz rezervlerini güçlendirerek hazırlığımızı yapmıştık. Güçlü ekonomik politikalarımız sayesinde bunu başarıyla atlattık. Gezi olaylarındaki amaç neyse ekonomimize yönelik saldırılardaki amaç da odur.

"İLAVE DESTEK YAPABİLİRİZ"

Önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz.



2023 MESAJI

Dünyanın siyasi, ekonomik, diplomatik, askeri en güçlü ülkeleri arasına girmemiz için 2023 virajını kazasız belasız dönememiz gerekiyor. Bu bakımdan 2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir. Karşımızdakiler de bunun farkında ve hazırlanıyorlar. Terör örgütlerinden asırlık acılara gizli ambargolara kadar her konuyu kullananlar muhalefete de açık çek vermiş görünüyorlar. Muhalefetin giderek artan kin ve nefret kokan üslubu seçimle ilgili telaşlarını ortaya koyuyor.



"TURİSTİK GEZİ GİBİ OLMASIN"

Seçimlere kadar önümüzde yaklaşık 2 yıllık vakit var. Sizlerden bu vaktin her gününü, her anını en verimli, en etkili, en dolu şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Meclis tatile girince hepimiz arazide olacağız. Yapacağımız çalışmaların raporlarını genel merkeze kesinlikle raporlayacağız. Grup başkanvekillerine raporlayacağız. Hangi arkadaşımız ne kadar çalıştı, hangi ilde durum iyi sizden alacağız. İllerimize turistik gezi gibi gideceksek nafile. İstikametini kaybetmişlere bu memleketi teslim edemeyiz.

"TARİFELİ UÇAKLA MI SEYAHAT EDECEKSİN?"

Neymiş gelince uçakları satacaklarmış. Senden öncekiler de söylemişti. Uçakları sattığın zaman devleti yönetmiş mi olacaksın. Dünyayı dolaşacaksın, tarifeli uçakla mı? Trene biner otobüslerle seyahat edersin. Ondan sonra muhasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacağım dersin. Millet İttifakı'nın üyeleri de bundan farklı değil. Bunlardan bir şey olmaz."