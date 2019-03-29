Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'un 8 ilçesinde düzenlenen mitinglerde halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk mitingini Tuzla'da yaptı. Erdoğan'ın buradaki konuşmasından satır başları şöyle:



''Kampanyamızı yarın tamamlayacağız. 24 Haziran seçimlerinde şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz güçlü destek için teşekkür ediyorum. Siz bize güvendiniz biz de sizin güveninize daha fazla layık olmak için çalışacağız. İçinizden biri olarak şu anda sizlere hitap ediyorum. Biz uzaydan gelmedik gökten zembille de inmedik içinizden biri olarak çıktık sizinle beraber durmadık yürüdük. Unutmayın, cumhur güçlü olursa Cumhurbaşkanı da güçlü olur. Unutmayın, Cumhurbaşkanı'nın yanında olduğu bir büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri onlar da güçlü olur. 4,5 sene bu kardeşinizi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı mı? Biz sadece şahsımıza oy verenlerin değil, unutmayın 82 milyonun Cumhurbaşkanıyız.

''KENTSEL DÖNÜŞÜM BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ''

Bugün Ankara'da İskitler'de maalesef bir metruk sayılabilecek binada çıkan yangında, 5 kardeşimiz yanarak öldü. Allah rahmet eylesin. 11 kardeşimiz ağır yaralı denilebilecek şekilde. Onlar da tedavide. Kardeşlerim işte maalesef metruk denilebilecek noktada çünkü orada bir değişim dönüşüm yapılıyor. Gelip orası boş bina diye oraya yerleşen bu vatandaşlarımız böyle bir durumla karşı karşıya kaldılar. Onun için bizim el ele vermemiz lazım. Onun için bizim verdiğimiz mesajları lütfen ne olur dikkate alın. Kentsel dönüşüm bizim için çok önemli. 40 yıldır hep yaptıklarımızla eserlerimizle konuştuk bugün de yarın da eserlerimizle konuşacağız.

''82 MİLYONUN HER BİR FERDİNİN HUZURU İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ''

Türkiye'nin, Türk milletinin Cumhurbaşkanı olarak büyük bir hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz. Kimseyi ayırmayacak, kimseyi dışlamayacak, ebedi kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak 82 milyonun her bir ferdinin huzuru için gayret göstereceğiz.

''SON 17 YILDA İSTANBUL'A 255 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK''

Son 17 yılda İstanbul'a 255 katrilyon yatırım yaptık. (CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Bir ara SSK'nın Genel Müdürlüğü'nü yaptı batırdı. Onlar paraları götürdüler. 2,5 milyar dolar borçla İstanbul Belediyesi'ni aldım. Fazla kalmadı artık bir yarınımız var. Bizim bu noktada yok kırgınmış dargınmış bunlara değil biz doğruyu anlatalım. Biz ikna ile değil tebliğ ile görevliyiz. Kalpleri döndürecek olan Allah'tır. Dönmüyor dönerse döner sen sadece anlat. İstanbul'a yapacağımız 3 yeni otogardan biri de Tuzla'da olacak.

''ORTAĞIMIZ, PRENSİPLERİMİZ, KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ BELLİ''

Bu seçimlerde İstanbul'da Cumhur İttifakı olarak yarışıyoruz adayımız ortağımız prensiplerimiz kırmızı çizgilerimiz belli.



''EZAN, BAYRAK DÜŞMANLARIYLA İŞİMİZ YOK''



Biz vatansever bir kadro ile yürüyoruz ezan bayrak düşmanlarıyla bizim işimiz yok. İstiklal Marşı'mıza düşman olanlarla bizim işimiz yok. Daha şimdiden bölücü örgütün uzantıları karşımızdaki ittifakın İstanbul Ankara adayları üzerinde şantajlara başladılar. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Irak'ın kuzeyinde var çok seviyorsan defol oraya git. Bu toprakları bölemeyeceksiniz.

''HADİ GELİN BOĞUN''



Bölücü terör örgütünün başının heykelini dikeceklermiş. HDP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum siz bunların peşinden mi gideceksiniz? Hendekler kazdılar oradaki Kürt kardeşlerimi öldürdüler. Kız çocuklarını dağa kaçırdılar. Bu pazar günü bunlara hesap sormayacak mıyız? Sırtımızı diyor kadın YPG'ye dayadık PYD'ye dayadık. Ey kadın biz de sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayadık. Aramızdaki fark bu. PKK sizi tükürüğü ile boğar diyor. Hadi gelin boğun. Cudi'de Kandil'de inlerine girdik girmeye de devam edeceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. FETÖ'cüler de aynı. Onlar kaçacak biz kovalayacağız.''

PENDİK MİTİNGİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise Pendik ilçesinde halka hitap etti. Erdoğan buradaki konuşmasında özetle şu ifadeleri kullandı:



''CHP 3 Ç demek. Çöp çukur çamur. CHP çarpık kentleşme demek. Pazar günü yapılacak seçimler için bir kez daha desteğinize talibiz. Biz 15 Temmuz'da Sayın Bahçeli ile bir araya geldik o günden itibaren Cumhur İttifakı'nı oluşturduk.

''MESELE ADAM OLUP OLMADIĞIN''

Kandil'den, Pensilvanya'dan gelen talimatlar var. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Siz CHP'nin adayına oy verdiğinizi sanacaksınız belediyeyi Kandil'in militanları yönetecek. (Ekrem İmamoğlu) Çıkmış ne diyor? Trabzonluyum. Ya sen 'Trabzonluyum' diyerek benim Trabzonlu hemşehrilerimi mi aldatacaksın? Yani eğer işe oradan bakıyorsan şu anda benim Hazine ve Maliye Bakanım Trabzonlu. İçişleri Bakanım aynen Trabzonlu. Sanayi ve Teknoloji Bakanım Trabzonlu. Aynı şekilde Grup Başkanvekilim Muş, o da Trabzonlu. Yani burada mesele hangi şehirden olup olmadığın değil, adam olup olmadığın önemli. Ne kadar bilgi sahibisin. Ne kadar bu ülkeyi yönetme imkanın var?

''BİNALİ BEY'İN TEK BORCU İSTANBUL'A''

Binali Bey'in tek borcu İstanbul'adır. Dolayısıyla hiç kimse seçimden sonra Binali Bey'e gelip de diyet ödetmeye kalkamaz Kandil'dekiler veya Pensilvanya'dakiler gibi. Bizim öyle bir derdimiz yok. Bizim sorumluluğumuz Allah'a ve millete. CHP'nin Adalar Belediye Başkan Adayı İstiklal Marşı'nı söylemiyor. Çünkü Kandil'in arkasında olduğu HDP'nin İstikal Marşı bayrak diye bir derdi yok.''

MALTEPE MİTİNGİ

Erdoğan ardından Maltepe'de düzenlenen mitingde halka seslendi. Cumhurbaşkanı'nın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar ise şöyle:

"Maltepe, Maltepemizi sömürenlerden inşallah bu seçimlerde kurtulacak. Fatih'in emaneti Maltepe ilçemiz tarihi bir kararın arifesindedir. Bu mahalli idareler seçimi. Bay Kemal çıkıyor ekonomiden bahsediyor. Tamam da belediye başkanı ekonomiyi mi yönetecek? Önce o kendi kasasını yönetsin. Ekonomiyi yönetmek bizim işimiz ve bunların hepsinin defterleri elimizde. Ağlanacak halleri var. Onun için nasıl ki 7 düvel saldırdı, ekonomimizi çökertemediyse Allah'ın izniyle bundan sonra da çökertemeyecek. Biz bunlara prim vermeyiz.

Bu seçimin anlamını en iyi bu kardeşiniz verir. Çöp, çukur, çamur bu CHP'nin tanımıdır. CHP'nin bir tanımı daha var yolsuzluk, yokluk ve yasaklar. CHP tarihi boyunca bunu yapmıştır. Cumhurbaşkanı kardeşiniz sizin hizmetkarınız. İstanbul adayınız sıradan biri değil. Maltepe'de size hizmetkar olmaya hazırız. Seçim sürecinde öyle kirli pazarlıklar yapıldı ki öyle niyetler ifşa edildi ki pazar günü sandıktan çıkacak sonucun anlamı daha önemli hale geldi.

Bay Kemal sen hani tankların önünde dururdun? Bayan Meral de Mehmetçikler içeride diyor. Senin Mehmetçiklerin onlarsa yanmışız biz. Senin Mehmetçik dediklerin gerçek mehmetçiklere tanklarla yürüyenlerdir. Gerçek Mehmetçiklere biz laf söyletmeyiz. Onlar Küçük Muhammetler diye anılır. Bay Kemal ile dolaşa dolaşa o da istikametini kaybetti. Pazar günü beka meselesi diyoruz ya onun hesabını soracağız."