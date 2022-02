Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik tarifeleri yeniden değerlendirilecek

Son dakika haberi!



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki gerçekleştirilen toplantı 4 saat sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:



Hamdolsun hastalığı hafif belirtilerle geçirdik. Karantina döneminde çalışmaları evden sürdürdük. Karantina döneminde de çalışmalarımızı ihmal etmedik. Farklı illerden insanlarımız vasıtasıyla pek çok hususu takip etme imkanı bulduk.



Cumartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığımızın enflasyonla mücadele karşısında atacağı yeni adımları açıkladığı toplantıya uzaktan bağlanarak katıldık. Bu toplantıda etiketlerde doğrudan yüzde 7 indirim bir indirim yapma kararımızı paylaştık. Günlük hayattı sık kapsayan ürünlerdeki KDV indiriminin ülkemize ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum.



"KDV İNDİRİMİ YAPMAYANA YAPTIRIM GELECEK"



Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek, aksi davranış sergileyen firmalara gerekli yaptırımı uygulayacaklardır. Fedakarlığı sadece devletten beklemek ne gerçekçidir ne hakkaniyete sığar ne de sürdürülebilirlik ilkesine sığar.



Aynı zamanda toplantıda Kredi Garanti Fonu paketinin detayları da iş insanlarıyla paylaşıldı.



Önümüzdeki dönemde Körfez bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına büyümesine destek verecek ülkelerle temasları daha da sıklaştıracağız.



Bugünki Kabine Toplantısı'nda da yeni dönemin yol haritasıyla ilgili değerlendirmeler yaptık.



Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye fotoğraflarının doğru, vicdanlı, ahlaklı bir muhasebesini yapmak herkesin görevidir. Bugün artık kimi alanlarda gelişmiş ülkelerin önünde hizmet altyapısına sahip bir Türkiye var.



Hükümet olarak uyguladığımız ekonomi programının odağında vatandaşlarımızın işlerini korumak ve istihdamı geliştirmek var. Gelişmiş ülkeler bile halklarının işlerini koruma derdine düşerken, biz büyümeye yönelerek kendimizi diğerlerinden ayrıştırdık. Bugün 85 milyonluk bir nüfusa sahibiz. İstihdama katılan kişi sayısı 34 milyona yükseldi. İstihdamı 19 milyondan 30 milyonun üzerine çıkardık.



"HALİHAZIRDA EN ÖNEMLİ SORUNUMUZ YÜKSEK ENFLASYON"



Dünyanın panikle içine kapandığı bu dönemde, biz üretim ve bireyleri önemsedik.



Elbette hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılar var. Elbette sokakta, vitrinde canımızı yakan fiyat artışları var. Emin olun bunların hepsi geçici. Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar tüm çalışanların maaşlarında yüksek artışlar yaparak hayat pahalılığının insanlar üzerindeki yükünü azaltma gayreti içindeyiz. Alım gücündeki düşüş bir süre sonra telafi edilebilirken kaybeliden işin, huzurun, vaktin geri kazanımı çok daha zordur.



Halihazırda en önemli sorunumuz yüksek enflasyondur, inşallah onun da üstesinden geleceğiz.



"ENERJİ FİYATLARI TÜM DÜNYADA YÜKSELDİ"



Türkiye Ekonomi Modeli diye ifade ettiğimiz bir politikayla süreci tam tersine çevirmeyi başardık. Aldığımız tedbirlerin insanlarımızın günlük hayatlarına olan olumlu etkileri kendini her geçen ay biraz daha belli edecektir. Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutlayacağımız bir siyasi iklim ve ekonomiyle sokmaya kararlıyız.



Üzerinde en çok konuşulan ve en çok konuşulan konulardan biri enerji fiyatlarıdır. Toplam elektrik üretimimizi dört kat artırdık. Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada yükseldi. Ama bu sadece bize ait değil. Bu sadece bize mahsus bir durum değil. Küresel düzeyde doğlagaz fiyatları on kat kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır. Dolayısıyla dünyanın her tarafında üstelikte bizden her bakımda çok daha yüksek oranda fiyat artışları günlük hayata yansımaktadır.



Türkiye vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik sunan Avrupa'da üçüncü ülke durumundadır. Türkiye, Avrupa'da vatandaşına en ucuz doğalgaz kullanımı sunan ülkedir.



CEMEVLERİ VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN ELEKTRİK TARİFESİ KONUT TARİFESİNE ÇEVRİLECEK



Geçtiğimiz kabine toplantısında en düşük tarifeyi 150 kilovatsaatten 110 kilovatsaate düşürerek bir rahatlama sağlamıştık. Bugünkü toplantımızda aldığımız kararla 210 kilovatsaate kadar olan sınır, ilgili kurumlar tarafından vatandaşlarımızın lehine yeniden değerlendirilecek.



Esnaflarımız için de benzer bir düzenleme yapılacak. Sivil toplum örgütlerinin de elektrik kullanımları ticarathane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Cemevler'nin de elektrik kullanımı tarifesi ticarethane statüsünden konut tarifesine çevirilecek.



4 MİLYON HANE İÇİN DOĞALGAZ DESTEĞİ



Daha önce sözünü verdiğimiz doğalgaz desteğine dair de ilgili hazırlıklar tamamlandı. Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız.



Sosyal Güvenlik şemsiyemizin kapsama alanını ve etkisini geçişletecek, 15 milyar liralık yeni destek planını hazırlığı talimatını verdim.



"YURTTA KALAN ÖĞRENCİLERİN BESLENME YARDIMINI 750 LİRAYA YÜKSELTİYORUZ"

Yurtlarda kalan yükseköğretim öğrencilerimizin talepleri üzerine yurtlarda 16 gb olan internet desteğini 32 gb'ye çıkarttık. Şimdi de akademik yarıyılın ikinci döneminden itibaren başlamak üzere öğrencilere verdiğimiz beslenme yardımını 750 liraya yükseltiyoruz. Böylece üniversite öğrencilerimizi enflasyon nedeniyle yaşanabilecek artışlara karşı korumuş oluyoruz.