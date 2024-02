Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekli bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala, saha çalışmalarına da hız verildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu ve Giresun mitinglerinde konuştu.



EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2 BİN LİRADAN 3 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Ordu'daki konuşmasında emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi veren Erdoğan, ''Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki açıklamalarından satır başları şöyle:



''Ülkeye eser kazandırma ve millete hizmet etme yolunda girdiğimiz her mücadelede yanımızda yer alan Ordu safını bir kez daha göstermiştir. Biz de önümüzdeki dönemde de Ordu'nun bu sevgisine layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. Dün Ordu ile aramıza kimseyi sokmadık bugün de aramıza kimseyi sokmayacağız. İstismar politikası yapanlar sakın ha bunlara yer vermeyin. Biz aramıza tefrika sokmaya çalışanlarla bugüne kadar yürümedik. Biz bizimle bir olan iri olan diri olan kardeş olanlarla beraber yürüdük bundan sonra da onlarla beraber yürüyeceğiz. Ordu'nun siyasi hokkabazlıklara değil sadece esere hizmete ihtiyacı var.

''ELİ İŞTE GÖZÜ OYNAŞTA OLANLARDAN NE PARTİLERİNE NE DE ŞEHİRLERİNE HAYIR GELİR''



Bizim şu anda Cumhur İttifakı'mız var AK Parti'miz var. Üyesi olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. Siyasetin namusu var. Evvela adayı olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. Eli işte gözü oynaşta olanlardan ne partilerine ne de şehirlerine hayır gelir.

''BİZ YOLA ÇIKTIKLARIMIZLA AYNEN YOLUMUZA DEVAM EDERİZ''

Sadece partimizle, ittifakımızla yol yürüyenlerden mesulüz. Ne diyor; 'Ben seçimi kazanacağım, ondan sonra AK Parti'ye geçeceğim.' Bizim onlarla işimiz yok. Biz yola çıktıklarımızla aynen yolumuza devam ederiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı Ordu'yu Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin örnek şehri yapmak için hazır. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz tüm samimiyetimizle ülkemizin önünde yeni ufuklar açmanın gayreti içindeyiz. Seçimlerde karşımıza çıkan partilerin bir kısmının bırakın ülke ve şehirlere katkıda bulunmayı, kendilerine bile hayrı yok. Ulaştırma Bakanıma talimat verdim yolu da süratle yapacaksın belediyeyi bekleme böylece şehir hastanemizle birlikte yolumuzda bitirmiş olalım.

''BİZ VARSAK DOĞALGAZ VAR, BİZ YOKSAK DOĞALGAZ YOK''

Bizim olmadığımız büyükşehir belediyesi doğalgazı nasıl getirecek? Biz varsak doğalgaz var, biz yoksak doğalgaz yok. Ülkemizin her gündemi bizim gündemimizdir. Ülkemizin her gündemi, bizim gündemimizdir. Milletimizin her sıkıntısının çözümü sorumluluğumuzdur. Depremden teröre, en küçük bir zafiyete izin vermiyoruz.

''HAYAT PAHALILIĞI İLE MÜCADELE HEPİMİZ İÇİN OLDUKÇA ZORLU GEÇİYOR''

Hayat pahalılığı ile mücadele hepimiz için oldukça zorlu geçiyor. Bu mücadelenin bedelini beraberce ödüyoruz.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz.''

ERDOĞAN, GİRESUN MİTİNGİNDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci durağı ise Giresun'du. Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar ise şöyle:

''Önümüzde çok kritik bir seçim daha var. Bundan 45 gün sonra hep birlikte tekrar sandıklara gideceğiz. Bu sefer il ilçe ve beldelerimizi yönetecek kadrolarımızı belirleyeceğiz. Giresun'un 31 Mart'ta da sandıkları patlatacağına yürekten inanıyorum. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız?''