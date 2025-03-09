Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli imam hatip Kasım Yağcıoğlu'nun cenaze törenine katıldı

Bir süredir tedavi gören Bereketzade Camii'nin emekli imam hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Yağcıoğlu için Fatih Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Kasım Yağcıoğlu'nun cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, TBMM Eski Başkanı Mustafa Şentop, Yağcıoğlu'nun ailesi, yakınları ve öğrencileri katıldı.

ERODĞAN KONUŞMA YAPTI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Yağcıoğlu'nun tabutu başında yaptığı konuşmada, çocukluğundan itibaren Bereketzade Camii'nin cemaatinden olduğunu belirterek, "Bereketzade Camii'nin çocukluğumuzdan itibaren cemaati olarak Kasım Hocamızın, Kasım Babamızın arkasında saf tuttuğumuz zamanları hatırlıyorum. Şöyle bir iki ay önce evinde oğlumla beraber ziyaretine gitmiştik. Biraz onun her zaman ki o nüktedan haliyle dertleştik ve tabii ardından malum rahatsızlık vuku buldu. Şimdi de Hakk'a, Rabbimize o yüce makama uğurluyoruz. Makamı ali olsun, Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin o dergâhından nasibini almış ve yarın da defnedilecek yerde malum uzun süre türbedarlık yapmış Kasım Efendi, inanıyorum ki sizlerin de az önce şehadetleriyle inşallah o yüce makama ulaşacaktır, kavuşacaktır. On binlerce talebe yetiştiren Kasım hocamız ömrünü bu işe vakfetmiş, gençlerin yetişmesine vakfetmiş ve bir ömür böyle tecelli etmiş. Makamı cennet olsun. Rabbim bizleri inşallah ebedi âlemde o muazzam mükellef makamda birlikte haşru cem eylesin" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Yağcıoğlu için Fatiha suresini okudu, tabutuna omuz verdi. Namazın ardından memleketi Giresun'a gönderilen Kasım Yağcıoğlu'nun cenazesinin, Alucra Merkez Camii'nde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Boyluca Köyüne defnedileceği belirtildi.