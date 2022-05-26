Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emmanuel Macron ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusu da ele alındı.

Haberler 26.05.2022 - 15:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emmanuel Macron ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, -Fransa ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ile ve ’nın NATO üyelik başvurusu dahil bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda adil bir barışa ulaşılmasını arzu ettiklerini, bu doğrultuda iki ülkeyi diyalog ve diplomasi yolunda teşvik etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarının NATO çatısı altındaki müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını da ifade etti.

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