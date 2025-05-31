Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz Terörsüz Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "4. Türkiye Gençlik Zirvesi"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Erdoğan "Terörsüz Türkiye'yi yani en büyük eserimizi inşallah sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. O zaman ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak." diye konuştu.

Kimlik, köken siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti döneminin artık kapandığını belirten Cumhurbaşkanı, "Kimse bizi bölemez. Önümüzdeki dönemde önce Terörsüz Türkiye'ye, ardından da terörsüz bölgeye vasıl olacağız." dedi.

"ÖNÜMÜZDE YENİ BİR SAYFA AÇILACAK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Nice zorluğun, ihanetin üstesinden geldik. Biz büyük davaların bir araya getirdiği yol arkadaşlarıyız. Bizi köken, kimliki meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat; bir olmuş, birlik olmuş, tek millet olmuş Terörsüz Türkiye'yi sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Terörsüz Türkiye'yi yani en büyük eserimizi inşallah sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. O zaman ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak. Terörsüz Türkiye'de 86 milyon kardeşlik içinde yaşayacak. Önümüzdeki dönemde önce Terörsüz Türkiye'ye, ardından da terörsüz bölgeye vasıl olacağız. Sizlerden de bu kutlu mücadelemize destek bekliyorum.

"GENCECİK MÜHENDİSLERİMİZ SAVUNMA SANAYİİNDE DESTAN YAZIYOR"

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak başta bu salondaki genç kardeşlerim olmak üzere ülke ve millet sevdalısı tüm gençlerimizle gurur duyuyorum. TEKNOFEST kuşağı gümbür gümbür geliyor. Gencecik mühendislerimiz savunma sanayiinde adeta destan yazıyor. Bu gençliğin Türkiye Yüzyılı'nın mihmandarı olacağına yürekten inanıyorum. Zorbalar karşısında adaletin kılıcı olmayı biz ecdadımızdan öğrendik.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Biz sadece vesayetle yasaklarla ve baskıcı zihniyetle mücadele etmedik, aynı zamanda önyargılarla ideolojik at gözlükleriyle de mücadele ettik. CHP zihniyeti, milletimizin asırlara sari mazisini sahiplenmek yerine, reddi miras yaparak bu ülkenin tarihini 100 yılla sınırlandırdı. Geçmişe sırtımız dönmemiz beklendi. CHP yanlış politikalarla bu ülkeyi 'tarihsiz' hale getirmek istedi, en parlak dönemlerimiz yok sayıldı. Biz bu ülkede yolcu değil hancıyız. Bize gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu, haritalar üzerinden güya yer gösterenler oldu. Şimdi onların hiçbirisi yok neredeler? Tam da cibilliyetlerine yakışır şekilde arkalarına bakmadan kaçıp gittiler. Son nefeslerini kilometrelerce ötede onursuzca verdiler ama biz buradayız dim dik ayaktayız.

"FİTNE SİYASETİ DÖNEMİ ARTIK KAPANMIŞTIR"

Kimlik siyaseti, köken siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi, artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez, kimse kirli ellerini birlik ve beraberliğimize uzatamaz. Terörün olmadığı bir iklimi ülkemizde hep birlikte tesis edeceğiz."