Cumhurbaşkanı Erdoğan: En uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Suriye'ye kara harekatı gündemdeyken önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve ABD ile yapılan anlaşmaları hatırlatarak verilen sözlerin tutulmadığını belirtti.

''TEL RIFAT, MÜNBİÇ VE AYN EL-ARAP'TAN BAŞLAYACAĞIZ''

Pençe-Kılıç Harekatı kapsamında ''kara harekatı yakın'' mesajı veren Erdoğan, ''Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz. Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn el-Arab gibi çıbanbaşı yerlerden başlayarak adım adım halledeceğiz'' dedi.

''ESAD VE SİSİ İLE GÖRÜŞME OLABİLİR''

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşme olacak mı?'' sorusuna ''Olabilir. Siyasette küslük dargınlık olmaz, eninde sonunda en uygun şartta adımlarımızı atarız'' yanıtı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ikinci kez görüşüp görüşmeyeceği ile ilgili soruyu da yanıtladı.

Erdoğan, ''Sisi ile görüşme olabilir, ikinci görüşme tarihi belli değil'' dedi.



DÜZCE'DE 5,9'LUK DEPREM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'deki 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Gölyaka'da çok sayıda binada hasar olduğunu ancak vahim bir yıkım oluşmadığını söyledi.

Erdoğan, "Gölyaka depremi deprem gerçeğinin yakınımızda olduğunu, çalışmaları hızlandırmamız gerektiğini bir kez daha göstermiştir" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bu sabah erken saatlerde yaşadığımız Düzce Gölyaka merkezli 5,9 şiddetindeki depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.



''VAHİM BİR YIKIMLA KARŞILAŞMADIK''

Geniş bir alanda etkisini hissettiren depremde yaralanan vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Deprem Gölyaka'da çok sayıda binada hasara yol açmakla birlikte hamdolsun vahim bir yıkım ve kayıp ile karşılaşmadık. Kurumlarımız gereken tespit ve telafi çalışmalarını yürütüyor. Gölyaka depremi deprem gerçeğinin ne kadar yakınımızda olduğunu bir kez daha göstermiştir.

İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ BOMBALI SALDIRI



İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı failleri ve bağlantıları ile kısa sürede aydınlatılmıştır. Bombayı koyan terörist ile ona yardımcı olanlar yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Dökülen masum kanların hesabı sorulacak cezası kesilecektir.



''KENDİ BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKMA HAKKIMIZ DOĞMUŞTUR''

Suriye'de kontrolleri altındaki bölgelerden ülkemize herhangi bir tehdit gelmeyeceği güvencesi veren güçlerin sözlerini tutamadıkları anlaşılmıştır. İstanbul'daki eylemi timsah gözyaşları ile kınayanların gerçek yüzleri hemen arkasından başlattığımız operasyonlara verdiği tepkilerle ortaya çıkmıştır. Suriye sınırlarıyla ilgili ahitlerimize sadık kaldık. Karşımızdakiler anlaşmanın gereğini yerine getiremiyorsa başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur. Son 7 yılda Hatay, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa'daki illerimize son yapılanlarla birlikte 764 havan, roket, füze saldırısı yapılmıştır. Bu saldırılarda 32 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 261 vatandaşımız yaralanmıştır. Bölücü terör örgütü ülke içinde eylem yapma kabiliyetini yitirdikçe sınır ötesinden saldırılara ağırlık vermekte. 20 yıl önce göreve geldiğimizde terör Türkiye'nin sorunlarının sıralamasında birinci sıradaydı şimdi artık gerilerde.

''KARA HAREKATI YAKIN'' MESAJI

Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Hatay'dan Hakkari'ye kadar güney sınırlarımızın tamamını ülkemiz topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde bir güvenlik şeridi ile kapatma kararlılığımız her zamankinden bugün daha güçlüdür. Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını zaten oluşturduk, kalanlarını da Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn el-Arab gibi çıbanbaşı yerlerden başlayarak adım adım halledeceğiz. Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz.

''MESAJIMIZ GAYET NET: BAŞARAMAYACAKSINIZ''

Bizim de kendimize göre bir oyun planımız var, milletimizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Türkiye'yi hala sinsi yöntemlerle dize getirmeye çalışanlara mesajımız gayet net: Başaramayacaksınız.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Kendi devletini uyuşturucu parasıyla finanse etmekle suçlayan bir haysiyet fukarası sorumluluk lafını ağzına en son alacak kişidir. Ülkenin polisi, öğretmenleri hiçbir sahipsiz değildir onların yanında biz varız.''

ERDOĞAN'DAN ESAD VE SİSİ AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Erdoğan, ''Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ikinci bir görüşme olur mu?'' sorusuna ''Olabilir'' yanıtını verdi.

Olası görüşmenin zamanı da sorulan Cumhurbaşkanı ''Tarih verilir mi?'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşüp görüşmeyeceği de soruldu.

Erdoğan, "Esad ile görüşme olabilir. Siyasette küslük dargınlık olmaz, eninde sonunda adımlarımızı atarız" dedi.