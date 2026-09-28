Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü

Telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Türkiye -Endonezya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Erodğan görüşmede, iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin ülkelerimize fayda sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret ve savunma sanayii alanları başta olmak üzere birçok başlıkta iş birliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu, bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceğimizi belirtti.

ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI'NA COP31 LİDERLER ZİRVESİ DAVETİ

Erdoğan görüşmede, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’yu Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet etti.