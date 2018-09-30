Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endanezya'da meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerle ilgili mesaj yayınladı.
Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan şunları kaydetti:
"Endonezya’da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kardeş Endonezya halkının başı sağolsun.
Türkiye, Endonezya’nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endonezya'ya her türlü yardıma hazırız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'daki deprem ve tsunami felaketinde hayatını kaybedenlere baş sağlığı dilerken, yaraların sarılması için yardıma hazır olduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endanezya'da meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerle ilgili mesaj yayınladı.