ENDONEZYA'DA SON DURUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endanezya'da meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerle ilgili mesaj yayınladı.

Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan şunları kaydetti:

"Endonezya’da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kardeş Endonezya halkının başı sağolsun.

Türkiye, Endonezya’nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır."