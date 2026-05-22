Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık terörle değil yatırımla anılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Enerji arz güvenliğinin çok daha önemli hale geldiği bir dönemden geçiyoruz. Petrol ve doğalgaz hala stratejik kaynaklar olmaya devam ediyor. Enerji milli güvenliğin güç unsurudur. Türkiye , zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür, geçiş ve kavşak noktasıdır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır.

“LNG KAPASİTEMİZ 200 MİLYON METREKÜPE ÇIKACAK”

Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikinde vazgeçilmezliği, bu süreçte bir kez daha anlaşılmıştır. Türkiye artık 39 ülkeden 50'den fazla şirketten doğal gaz tedarik eden dev bir enerji altyapısına sahiptir. LNG terminalleri, FSRU tesisleri, depolama yatırımları ve boru hatlarıyla Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri haline getirdik. Yapacağımız yeni yatırımlarla günlük LNG gazlaştırma kapasitemizi mevcut 161 milyon metreküpten 200 milyon metreküpe çıkartacağız. Muhalefetin küçümsediği Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz bugün 9,5 milyon metreküpe ulaştı.

Bugün Gabar'dan elde edilen üretim, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine çok büyük katkı sağlamaktadır. Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz. Somali açıklarında yürüttüğümüz çalışmalar, Türkiye'nin yurt dışında ilk derin deniz arama sondajı olması hasebiyle tarihi önemdedir. Komşumuz Suriye'de hem maden hem petrol tarafında yeni hükümetle ortak çalışmalarımız devam ediyor.

"TÜRKİYE ARTIK TERÖRLE DEĞİL YATIRIMLA ANILIYOR"

Türkiye artık terörle değil yatırımla anılıyor. Terörün karanlık gölgesi çekildikçe şehirler hızla ayağa kalkıyor.

Türkiye değerli maden yarışında seyirci değil oyun kurucu olmayı hedefliyor. Kritik madenler artık petrol kadar önemli. Enerjide tam bağımsızlık ülkemizin Kızılelma'sıdır."