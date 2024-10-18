Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon dizginlenmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası kuruluş yıl dönümü programında konuştu.



Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatın 261 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

"Enflasyonla mücadelede kayda değer mesafe aldık." diyen Erdoğan, "Ekmeğimize, alın terimize, dişimizden tırnağımızdan ayırarak bir tarafa koyduğumuz birikimimize musallat olan enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı." ifadesini kullandı.

Yıllık enflasyonun son 4 ayda 26,1 puan gerilediğini de belirten Cumhurbaşkanı, "Yeterli değil. Biraz daha sabredecek çok daha güzel neticeleri göreceğiz." dedi.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyada çıkarıyor." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırılarına karşı da birlik çağrısı yaptı.

"EKONOMİ PROGRAMIMIZIN OLUMLU ETKİLERİNİ GÖRMEYE BAŞLADIK"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İnsana yapılan yatırım ülkeye yapılan yatırımdır. Bölgesinin istirar adası olan Türkiye, etrafındaki ateş çemberine rağmen üretim kabiliyetleri, güçlü alt yapısı, küresel entegrasyonuyla adından daha fazla söz ettiriyor.

"İHRACAT 261 MİLYAR DOLARA ÇIKTI"



Ekonomi programımızın olumlu etkilerini görmeye başladık. Ağustosta 4,3 milyar dolar ile 5 yılın en yüksek cari fazlasını verdik. 2023 Mayıs ayına göre yıllık cari açıktaki düşüş 44 milyar doların üzerinde gerçekleşti. İhracatımız 261 milyar dolara yükseldi. Enflasyonla mücadelede kayda değer mesafe aldık. Deprem harcamaları dışındaki tüm harcamalarda tasarruf bilincini ön planda tutuyoruz.

"ENFLASYON YAVAŞ YAVAŞ DİZGİNLENMEYE BAŞLADI"

Ekmeğimize, alın terimize, dişimizden tırnağımızdan ayırarak bir tarafa koyduğumuz birikimimize musallat olan enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı. Yıllık enflasyon son 4 ayda 26,1 puan geriledi. Yeterli değil. Biraz daha sabredecek çok daha güzel neticeleri göreceğiz. Ekonomi programımız asla tek ayaklı değildir. Sadece enflasyon odaklı anlayışla hareket etmiyoruz. Para maliye ve gelirler politikasını eş güdüm içinde yürütüyoruz. Artık sırada yapısal reformlarda mesafe katetmek var. Verimliliği artıracak reformları hayata geçireceğiz. Merkez Bankası brüt rezervleri 156 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı, eylül itibarıyla yıllık ihracatımız 260 milyar doların üzerine çıktı.

"BU YILIN İLK 8 AYINDA İSTİHDAM ARTIŞI 654 BİN KİŞİ OLDU"

Bu yılın ilk 8 ayında istihdam artışı 654 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. İşsizliği azaltmayı, istihdamı arttırmayı, iş gücü piyasasında kayıt dışılığı önlemeyi amaçlayan istihdam destekleyici politikalarımız sürecek.

"GÜN, EZELİ VE EBEDİ KARDEŞLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRME GÜNÜDÜR"



Türkiye üzerinde birleştiğimizde ne kadar büyük olursa olsun her meselenin üstesinden geliriz. İç kalemizde bir gedik açılırsa dışarda verdiğimiz mücadelenin bir anlamı kalmaz. Gün bir olma, birlik olma, hep beraber Türkiye olma günüdür. Gün, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi güçlendirme günüdür. Siyasetten topluma sirayet edecek yumuşama ikliminin kökleşmesinde işçi ve işveren fark etmeksizin tüm sendikalarımızın desteği çok ama çok önemlidir.

"TÜM SİYASİ PARTİLERİN KARDEŞLİK SEFERBERLİĞİMİZE SAMİMİ DESTEK VERMESİNİ BEKLİYORUZ"

Tüm siyasi partilerin hangi görüşe mensup olursa olsun kardeşlik seferberliğimize samimi destek vermesini bekliyoruz. Siyasi partilerin, sendikaların, hangi görüşe mensup olursa olsun sivil toplum kuruluşlarımızın kardeşlik seferberliğimize destek vermesini bekliyoruz. 22 yılda elde ettiğimiz başarıları kendimize basamak yaparak çok daha iyi yerlere geleceğimizden hiçbir şüphe duymuyoruz. Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyada sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Bölgemizde gerilimin had safhaya tırmandığı bu dönemde toplumumuzun tüm kesimleri arasındaki diyalog zeminini genişletmemiz gerekiyor."

