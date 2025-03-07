Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyondaki gerileme sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programında konuştu.



Ekonomiye ilişken değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, enflasyondaki gerilemenin devam ettiğini belirterek vatandaşları fırsatçılara karşı uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meydanı fırsatçılara terk etmeyin. Etiket oyunu yapanları aranızda barındırmayın." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:



"Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık mücadelesinde de sizleri daime yanımızda bulduk. Sizleri temsil eden siyasi iradeye güçlü bir şekilde sahip çıktınız.



Enflasyondaki gerileme şubatta sürdü. Merkez Bankası'nın dün aldığı faiz kararıyla doğru yönde atım attı.



Hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz.



İş yeri edinme ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıyoruz.

Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında 0-5 yaş araçları da kredi için dahil ediyoruz.

Fırsatçı bir avuç kişiye aman vermeyin, meydanı fırsatçılara terk etmeyin. Etiket oyunu yapanları aranızda barındırmayın.

Enflasyondaki gerileme şubatta sürdü."



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