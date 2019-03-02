Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki mitingde halka hitap etti.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu seçimlerde de Rize'den rekor bekliyorum. Birileri gözlerini dikmiş 31 Mart gecesini bekliyor. Kim onlar, malum. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Bay Kemal sen kimlerle kol kola gezdiğini görüyor musun? Sözde İYİ Parti siz kimlerle kol kola olduğunu görüyor musunuz. Saadet Partisi sen kimlerle kol kolasın. Ne hallere düştük. Durmadan yatıyorlar kalkıyorlar Atatürk'ün partisi. Atatürk'ün partisinin bunlarla ne işi var. CHP'ye bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız? Bizim arkamızda PKK var diyor, YPG var diyor. Bizim arkamızda da halk var, Hak var. Bunlara 31 Mart'ta gereken dersi vereceğiz.

"RİZE-ARTVİN HAVALİMANI 2020 SONUNDA AÇILACAK"

Rize'ye son 17 yılda 18 katrilyon yatırım yaptık. Bizden önce gelenlerin böyle bir derdi var mıydı? Rize'ye inşallah taliplisi bulunduğunda bir de şehir hastanesini inşa edeceğiz. Rize-Artvin Havalimanı yapımına devam ediyoruz. 2020 sonunda artık havalimanından Rize'ye geleceğiz. Ülkemizin ikinci deniz dolgusuna inşa edilen havalimanımız olacak. Havalimanı sonrası turzmde büyük patlama olacağına inanıyorum. Rize'nin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için çalışıyoruz.

"ENFLASYON YENİDEN 6-7'LERE KADAR İNECEK"

Biz sadece hizmet siyaseti eser siyaseti yaptık. Buna karşılık birileri olumsuzluk pompalayarak alan açmaya çalıştı. Şimdi de işsizliği dillerine doladılar. 9 milyon yeni istihdam ortaya çıkararak rekorlar kırdık. Türkiye'nin böyle bir istihdam başarısını ortaya koyabilmesinin gerisinde ülkemizi her yıl yüzde 6 büyütmemiz vardır. Geçen yıl ağustosta büyük bir ekonomik saldırıya maruz kaldık. Göreve geldiğimizde IMF'ye 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. Şimdi bizim IMF'ye borcumuz kaldı mı? Merkez Bankamızın döviz rezervi 100 milyar dolar oldu. Merkez Bankamız yeniden güçlenirken daha ileri gideceğiz. Enflasyon tekrar 6'lara 7'lere kadar düşecek. Bize 20-19 enflasyon yakışmaz. Enflasyonun hararetini daha da düşüreceğiz. Milletimizi piyasa simsarlarının eline bırakmamak için tanzim satış uygulaması başlattık.

Bay Kemal 31 Mart'ta tüm Rizeli hemşehrilerim gereken dersi verecek. Bay Kemal şehir hastanelerini izle.

"İKİNCİ SONDAJ GEMİMİZİN ADI YAVUZ"

İki müjdeyi vermek istiyorum. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimle elektrik kullanabilecekler. İkinci müjde yeni sondaj gemimiz. Adını Fatih koyduğumuz Antalya açıklarında faaliyet gösteriyor. İkinci gemimizin adını Yavuz olarak belirledik. Yavuz da Akdeniz'de petrol sondaj çalışmalarına başlayacak."