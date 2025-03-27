Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli iki kız çocuğunu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de yaşayan ve tedavi için Ankara'ya geldiğinde kendisiyle görüşmek isteyen iki kız çocuğunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli çocuklara akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Basına kapalı kabulde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.