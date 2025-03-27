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Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli iki kız çocuğunu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle görüşmek isteyen engelli iki kız çocuğunu Külliye'de ağırladı. Erdoğan, çocuklara akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli iki kız çocuğunu kabul etti

Cumhurbaşkanı , Kayseri'de yaşayan ve tedavi için Ankara'ya geldiğinde kendisiyle görüşmek isteyen iki kız çocuğunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Basına kapalı kabulde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

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