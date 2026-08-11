Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından vatan ve bayrak uğruna hayatını kaybeden Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i andığı bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı; Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 9’uncu yılında rahmetle yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

“İYİ Kİ VARSIN EREN, İYİ Kİ VARSIN FERHAT ASTSUBAY”

İçişleri Bakanlığı, 9 yıl önce Maçka'da PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i anarak, "İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın Ferhat Astsubay." açıklamasında bulundu.

Bakanlığın paylaşımda, "İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın Ferhat Astsubay. 9 yıl önce Maçka'da, vatan sevgisinin ve fedakarlığın unutulmaz bir destanı yazıldı. Eren Bülbül’ü ve onu canı pahasına koruyan kahraman Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’i şehadetlerinin yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. Eren’imizin de Ferhat Astsubayımızın da aziz hatırası, milletimizin yüreğinde daima yaşayacak." denildi.