Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad'a davetimiz her an olabilir

Ankara'da gözler, Şam yönetimi ile normalleşme sürecine çevrilmişken, Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir açıklama yaptı. Suriye Devlet Başkanı Esad'ı Türkiye'ye davet edeceğini yineleyen Erdoğan, "Davetle ilişkileri geçmişteki noktaya getirmek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad'a davetimiz her an olabilir
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Cumhurbaşkanı , bir kez daha Devlet Başkanı Beşar Esad'ı 'ye davet edeceğini açıkladı. O davetin zamanlaması sorusuna ise, "Her an olabilir" yanıtını verdi.

Erdoğan, "Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Peki yıllar sonra ankara-Şam ilişkilerini yeniden başlatacak bu görüşme nerede olacak. Bu soruya da yanıt veren Erdoğan, "Türkiye’de görüşme olması konusunda ise Sayın Putin'in yaklaşımları var. Irak Başbakanı’nın bu konuda yaklaşımları var. Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?" dedi.

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