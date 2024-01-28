Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir’de konuşuyor: “CHP eski genel başkanı koltuğuna geri dönmek için çabalıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir’deki ilçe adaylarını tanıtım toplantısında konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, Eskişehir’de büyükşehiri ve ilçeleriyle destan yazacağımız bir seçim geçireceğimize inanıyorum. Eskişehir’in 31 Mart’ta tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağından şüphe duymuyorum.



Ülkemize ve şehirlerimize vakit kaybettiren, şov, ajans, ideolojik dayatma siyasetinin artık sonuna gelinmiştir. İnşallah 31 Mart eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişinin sembolü olacaktır.

"KADROLARIMIZI VE VİZYONUMUZU SÜREKLİ YENİLİYORUZ"



Şehirlerimize eser kazandırmak için sürekli kadrolarımızı, vizyonumuzu yeniliyoruz. Şu Eskişehir’e hızlı treni kim getirdi? Eskişehir’in bütün yollarıyla ilgili atılan adımlarda kimin imzası var? Bütün otoyollar, otobanlar kimle inşa edildi? AK Parti… Şimdi bundan sonra tabii ki bir tarafı maalesef çorak ama bir tarafında da inşallah hem merkezi yönetim hem belediye el ele verdiği zaman Eskişehirimiz yeniden ayağa kalkar. Buna var mıyız?

"KAYBEDECEK TEK BİR GÜN YOK"

18’inci defa bir kez daha milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Hedefimiz yine sandıktan birinci çıkmak, şehirlerimizi eser ve hizmet siyasetiyle yönetmektir. Dünyada ve bölgemizde öylesine kritik gelişmeler yaşanıyor ki… Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bırakınız 5 yılı tek bir günü bile yoktur. Kaybettiğimiz her anın sadece kendimizin değil evlatlarımızın geleceğine yüklenen devasa maliyetleri olacağını biliyoruz. Türkiye’ye bu kötülü Cumhuriyet tarihi boyunca defalarca yaptılar.

Hükümete geldiğimiz günden beri, ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımları yanında hain tuzaklarla da mücadele ettik. Sadece son 10 yılda yaşadıklarımızdan bir tanesi başka bir ülkenin başına gelse emin olun yerle yeksan olmuştu. Milletimizle kolkola vererek, Türkiye’nin istiklali ve istikbali üzerinde oynanan tüm oyunları bozduk.

CHP’nin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Eski genel başkanlarıyla, yeni genel başkanlarıyla, masanın altındaki sütun gerisindeki gölge başkanlarıyla, oradaki herkesin derdi kendi iktidar alanlarını korumak, genişletmek veya geri kazanmaktır.

"CHP ESKİ GENEL BAŞKANI KOLTUĞUNA GERİ DÖNMEK İÇİN ÇABALIYOR"

Değişim diye gelen CHP’nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek parti faşizminin kimseye tahammülü olmayan zihniyete büründü. Partisinde kimsenin kendisini takmadığı anlaşılıyor. Eski genel başkanı derseniz o da kendini gündemde tutmak için tamamı cehalet ürünü hezeyanlarla bize sataşarak gündemde kalmaya çalışıyor. Onun derdi de CHP içinde giderek artan, bir tarafını da kendisinin oluşturduğu kavgayı gözlerden saklayarak, sessiz sedasız yeniden genel başkanlık koltuğuna geri dönmek.

Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri Eskişehir, yakından biliyor. İnşallah belediyecilikte de benzer bir atılım dönemini 31 Mart’tan itibaren Eskişehirimizde başlatacağız. Demokrasi ve kalkınma atılımları ancak ülkenin her yerinde eş zamanlı yürürse, ülkenin hedeflerine ulaşmasına hizmet eder. Ülkemizin şehirlerinin mümkünse tamamını gerçek belediyecilikle tanıştırma arzumuzun gerisinde işte bu hakikat yatıyor. Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz projelerin, milletimizin hayatına tam manasıyla nüfuz edebilmesi için belediyelerin de buna ayak uydurması gerekiyor."

Dünyadaki siyasi ve ekonomik güç dengelerinin yeniden kurulmaya başlandığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye, kurduğumuz güçlü alt yapı sayesinde bu yeni döneme geçmişte hiç olmadığı kadar hazırlıklı giriyor. Ülkemizin stratejik önemini artırıyoruz. Siyasi, ekonomik ve askeri olarak artık kendi kararlarını verme, hedeflerini belirleme ve bu doğrultuda gereken adımları atma imkanına kavuşan bir ülkeyiz."