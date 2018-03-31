Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Kosova'nın Başbakanı kimin talimatıyla bu adımı attın?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği Olağan Kongre'de konuşuyor.

Kosova'da MİT'in 6 FETÖ mensubunu Türkiye'ye getirilmesi sonrası başbakanın talimatıyla Bakan ve İstihbarat Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ey Kosova'nın Başbakanı kimin talimatıyla bu adımı attın? Türkiye'ye darbe yapanları koynunda nasıl besler? Kosovalı kardeşlerim bunun hesabını soracaktır?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda 3 bin 821 teröristin etkisiz getirildiğini de açıkladı.

Kongrenin yapılacağı salona gelmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmasından satır başları:



"Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler de bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın karşılarında beni bulurlar. Çünkü ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Faiz zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Bunu böyle bilmemiz lazım ve bunun da lobisi neresidir? Finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum, devletin bankaları da bu işin içindedir."

"Türkiye büyümede ne yaptı? 7,4'le G-20 ülkeleri arasında 1 numara oldu, 1 numara. G-20 ülkelerinde kimler yok? Amerika'sı var, Çin'i var, Rusya'sı var, hepsi var. Bir numara Türkiye, 7,4. Ama çıkıyor birileri garip garip şeyler konuşuyor. 'Ekonomi şöyle, ekonomi böyle, dikkatli olmamız lazım.' Yahu dikkatli her zaman olacaksın zaten. Dikkatli olmadığın zaman en büyük trafik kazasını sen yaparsın. Tabi dikkatli olacaksın ama kendi ayağına da kurşunu sıkmayacaksın."