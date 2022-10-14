Cumhurbaşkanı Erdoğan facia bölgesinde: Can kaybı sayısı 41 oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maden faciasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulunuyor.



Cumhurbaşkanı maden kazasının ardından Diyarbakır'daki programını iptal etti.

Helikopterle İstanbul'dan Bartın'a geçen Erdoğan maden alanına gitti.

Erdoğan 40 işçinin hayatını kaybettiği madende yetkililerden bilgi aldıktan sonra basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Patlamanın hemen ardından tüm kurumlar seferber oldu. Yeraltındaki son işçiye de ulaştık. Can kaybı sayısı 41'e yükseldi. Patlamanın sorumluları soruşturmayla ortaya çıkacak. Amasra en ileri maden teknolojilerine sahip. Biz kader planına inanmış insanlarız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan faciada hayatını kaybeden madencilerin ailelerine 1 milyon 350 bin lira yardım yapılacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kez daha hayatını kaybeden maden işçisi kardeşlerime Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Bartın’ın yanı sıra bazıları İstanbul’a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

"Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır" dedi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız.



Bartın’ımızda meydana gelen maden kazası sonrası derhâl başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla, aralıksız şekilde sürmektedir."

Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır.



Ben de birazdan Bartın’a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 15, 2022







