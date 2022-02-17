Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz, döviz ve enflasyon prangalarını parçalayıp atacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen, "Engelli Vatandaşlarımızın Kamu Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'yle, engellilerimizin potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmelerini temin etmeyi hedefliyoruz.

"Bu yıl 12 bin engelli kardeşimizi memur olarak istihdam ettik. Artık her vatandaşımız gibi engelli vatandaşlarımız da birikimlerini sergileyerek oldukça iyi konumlara gelebilmektedir.

KAMUDAKİ ENGELLİ PERSONEL SAYISI 66 BİNE ULAŞACAK

Bu atamayla birlikte kamudaki engelli sayımız 66 bine ulaşmış olacak.

3 bin 200 engelli vatandaşımızın kendi işlerini kurmaları için 65 bin liraya kadar hibe desteği verdik.

Engellilerimizi uzun süren beklentilerin ve dertlerin içinde bulduk. Hemen işe koyulduk. Öncelikle engelli aileilerin üzerindeki maddi yükleri kaldırmak için önlemler aldık.

Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle evde bakım hizmeti alan engelli sayısı 535 bin 700'e ulaştı.

Aşkla hayata sarılan engellilerimizi gördükçe hayata daha sıkı tutnuyoruz. Engellilerimizin potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerini hedefliyoruz.

Yunus Emre 'hamdık, piştik, yandık' diyor ya, işte biz de ülkemizin hamlık dönemi geride bırakıp pişme mücadelesine geçirmek için önemli bir mücadeledeyiz.



Osmanlı için bu dönem İstanbul'un fethiydi, bizim için bu dönem Türkiye ekonomisini ilk 10'a sokmaktı.

Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Dünyanın dengeleri küresel sağlık kriziyle boğuşurken, Türkiye cari açık fazlasıyla yaptığı yatırımlarını karşılığı alıyor.

"VATANDAŞLARIMIZI SIKINTILARIN PENÇESİNDEN KURTARACAĞIZ"

Hayat pahalılığı başta olmak üzere, bu tür olayların önümüzü kesmesini izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntılardan Allh'ın izniyle kurtaracağız. Büyük Türkiye'nin inşası için hazırladığımız programı adım adım uygulamaya koyuyoruz. Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi faiz, döviz kuru, enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız.

Faiz tartışması gündemden önemli ölçüde düştü, aynı şekilde döviz kuru istikrara kavuştu. Şimdi sırada enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirme var.

Yaz aylarıyla birlikte bu tablonun olumlu etkilerini görmeye başlayacağız. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Yeterki biz kendimize, birliğimize sahip çıkalım. "