Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye Maarif Vakfına devredildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Erdoğan, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye Maarif Vakfına devredildi" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı 18.08.2021 - 19:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye Maarif Vakfına devredildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

Etiyopya ve Sudan arasındaki Faşaga ihtilafına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız" diye konuştu.

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