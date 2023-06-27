Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, idrak edilecek Kurban Bayramı kutlanarak, bayramın tüm Filistin halkı ve İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisi iletildi.



Batı Şeria'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle bir bayramın daha buruk geçirildiğini belirten Erdoğan, Cenin saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Mescid-i Aksa'nın maneviyatına ve statüsüne halel getirebilecek her tür adımın karşısında olmaya ve Filistin davasına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.