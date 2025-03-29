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Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin lideri Abbas ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin lideri Abbas ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ’in Filistin’e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in yeniden şiddetlenen saldırıları nedeniyle Gazze’deki insani krizin derinleştiğini, Filistinlilerin bu süreci ancak birlik içerisinde yekvücut olarak aşabileceğini ifade etti.

’nin her platformda Filistin’in sesini duyurmak için gayret göstermeye devam edeceğini belirten Erdoğan, görüşmede, Filistin halkının en kısa zamanda barışa ve huzura kavuşmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı, Abbas’ın Ramazan Bayramı’nı da kutladı.

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