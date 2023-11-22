Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'de yaşanan trajedi tahammül sınırlarını aştı

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Ukrayna'daki savaş devam ederken 7 Ekim'de bir başka krize uyandık. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan trajedi artık insanlığın tahammül sınırlarını aşmıştır. İsrail yönetimi çocuklarla birlikte 14 bin sivilin en temel hakkı olan yaşama hakkını onların elinden aldı, Filistinlileri kendi yurtlarından göçe zorladı.

''TÜRKİYE OLARAK SORUMLULUK ÜSTLENMEYE HAZIRIZ''

Elini vicdanına koyan herkesin kabul edeceği üzere bu yaşananların hiçbiri kendini savunma hakkıyla açıklanamaz. Türkiye olarak, garantörlük dahil kurulacak yeni güvenlik mimarisinde başka ülkelerle birlikte sorumluluk üstlenmeye hazırız.