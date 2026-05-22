Cumhurbaşkanı Erdoğan: Finansal sistemlerde dijital dönüşüm, riskleri de beraberinde getiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü Programı’nda açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ekonominin bileşenleri istikrara bağlı. Bir ülkenin sermaye piyasaları ne kadar güçlüyse üretim kapasitesi, rekabet gücü de o kadar kuvvetli olur.

Yapay zeka finans piyasalarını dönüştürdü.Finansal sistemlerde yaşanan dijital dönüşüm fırsatların yanı sıra tehditleri de beraberinde getirmektedir. Finansal sistem dijital dönüşümden olumsuz etkilenebiliyor.

Sahte yatırım tavsiyeleri, dijital dolandırıcılık ve daha nicesi yalnızca bireyleri değil, finansal sistemleri de tehdit eder boyuta gelmiştir. Sosyal medya vasıtasıyla yayılan manipülatif işlemler dünya genelinde endişe verici seviyelere ulaştı.

İstanbul'u küresel bir finans ve cazibe merkezi yapmak için yoğun bir mesai harcadık, harcıyoruz. Türkiye 'nin küresel rekabet gücünü artıracak hukuk, idari, mali ve kurumsal düzenlemeleri devreye alacağız.



Türkiye bölgesinin güvenli limanı. Bölgede yaşananlar Türkiye'nin krizlere dayanıklılığı gösterdi.

Finansal ürün ve hizmetlerden faydalanan yatırımcı ve tüketicilerimizin olası piyasa risklerine karşı korunabilmeleri bizim temel önceliğimizdir. Sermaye piyasalarında yatırım yapan vatandaşlarımızın istismar edilmesinin önüne geçilmeli"