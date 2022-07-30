Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreninde konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2022 yılı fındık alım fiyatlarını açıkladı. Erdoğan, fındığın ortalama alım fiyatına kilogram başına 54 lira ödeneceğini duyurdu. TMO 2021 yılında fındık kalitesine göre kilogram başına 25.5 lira ile 27 lira arasında değişen fiyatlarda ödeme yapmıştı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Tüm dünya krizlerin pençesinde kıvranırken, biz dolu dizgin hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz.

Türkiye üzerine hesapları olanların hangi hevesler ve hazırlıklar içinde olduklarını biliyoruz.

Hazırlıklarını yürüttüğümüz hizmetleri kendi vaatleri gibi sahipleniyorlar.

Son 20 yılda Ordu'ya toplamda 32 milyar lira kamu yatırımı yaptık.