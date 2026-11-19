“FİTNECİLERE KARŞI UYANIK OLACAĞIZ”

Tenkitlerden rahatsız olmayacaklarını söyleyen Erdoğan “Bize doğruyu faydalıyı gösteren her türlü öneriye sonuna kadar açığız. Vatandaşlarımızın talep ve isteklerini birinci ağızdan dinliyoruz, varsa eksiğimiz düzeltmek için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

“ASLA REHAVETE KAPILMAYACAĞIZ”

Erdoğan şöyle devam etti:

"-Son dönemde puslu havayı fırsat bilen kimi tiplerin iddia ile iftirayı aynı havanda döverek hazırladıkları çamuru ortalığa boca ettiklerini görüyoruz. Güncel meseleler üzerinden oraya buraya kılıç sallayıp kendi hesaplarını görmeye çalışanların ne niyetle hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bunlara fırsat vermeyeceğiz. Her tuzağa, her senaryoya karşı müteyakkız olacağız. Bizi birbirimize düşürmeye, aramıza fitne sokmaya heveslenenlere karşı her an, her saniye uyanık olacağız. AK Parti 'nin iç kalesine saldırmak suretiyle Türkiye 'nin surlarında gedik açma hesabı yapanların oyunlarına gelmeyeceğiz.

-Eleştiri maskesi altında hakareti, bozgunculuğu, şeamet tellallığı ile bu teşkilatın, bu kadronun şevkinin kırılmasını da asla kabullenemeyiz. İddia ile iftiranın aynı havanda dövüldüğünü görüyoruz. Güncel meseleler üzerinden oraya buraya kılıç sallayıp kendi hesaplarını görmeye çalışanların ne niyetle hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz, bunlara fırsat vermeyeceğiz.

-Dedikodu, fısıltı, vesvese, tecessüs, zan, bühtan, bunlar bizden beridir. Biz de bunlardan beriyiz, uzağız. Bizim bunları ayıracak ne vaktimiz, ne enerjimiz ne de böyle bir lüksümüz var. Asla rehavete kapılmayacağız. 24 yıldır her gün yaptığımız gibi çok çalışacağız, ter döküp gönül kazanacağız. Boş vermişlik, adamsendecilik, bencillik, hırs, kibir, şov peşinde koşma gibi bünyeyi içeriden çürüten virüsleri kapımıza yaklaştırmayacağız."

"YEREL YÖNETİMLER REFORMU 5 BAŞLIKTA ÇOK TİTİZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Yerel yönetimler reformu hazırlığı içerisinde olduklarından bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yerel yönetimler reformu 5 başlıkta çok titiz şekilde devam ediyor. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki paylaşımının berraklaştırılmasını amaçlayan çalışmamızda belli bir aşamaya gelindi." dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

"-Çalışmanın teknik ve hukuki boyutuna dair değerlendirmelerimiz halen sürüyor. Skandallar üreten belediyeleri mutlaka kurtarmak gerekiyor. Yoksa güven bunalımı topyekun siyaseti olumsuz etkiler. Kifayetsiz muhterislerin elinde hısım akraba çiftliğine dönen hizmet ve icraat yerine skandallar ve yolsuzluklar üreten belediyeleri içine düştükleri bu anafordan mutlaka çıkarmak, kurtarmak gerekiyor.

-Reform çalışmamızı tekemmül ettirdikten sonra kamuoyumuzun takdirine sunacağız. Hedefimiz güçlü denetim, sağlam mali yapı, açık ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla hizmet kapasitesi yüksek bir yerel yönetim sistemini ülkemize kazandırmaktır."

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ HEDEFİNE ULAŞTIRMAKTA KARARLIYIZ"

Erdoğan'ın gündeminde Terörsüz Türkiye süreci de vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terörsüz Türkiye sürecini hedefine ulaştırmakta kararlıyız. Bu sürece takoz koyanlar milletin vicdanında mahkum olacaktır. Hiç kimsenin kişisel hesaplarla hareket etme lüksü yoktur. Terörsüz Türkiye sürecinde kaçak güreşenler bunun hesabını millete vereceklerdir." diye konuştu.

9 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

İkisi büyükşehir 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Erdoğan "Aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir ile Yeni Parti'den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer AK Parti'ye geçti.