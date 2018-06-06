Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla mitinginde halka seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Adayları adeta terörist başını Edirne'de ziyaret ediyor. Diyarbakır'da 53 Kürt kardeşimi bunlar öldürdüler. Gidip onu ziyaret ediyor, hale bak. Neymiş cumhurbaşkanı adayıymış. Ne demek cumhurbaşkanı adayı olmak? Cumhurbaşkanı adayı teröre bu derece bulaşabilir mi?

Bunların birçoğu yurtdışına kaçtı, onlarla birlikte eylem yapıyorlar. Bize o müsaadeyi vermiyorlar. Avrupa'ya sesleniyorum... Batılı kardeşlerim yarın oylama başlıyor. Aman ha sıkı durun, Avrupa'da da sandıkları patlatın. Sizin oradan vereceğiniz sinyal Türkiye'deki kardeşlerinizin oylarıyla birleşecek ve 24 Haziran bambaşka olacak.

Bu ara Bay Muharrem'e bir şeyler oldu. İmam hatiplere kafayı takmış. İmam hatip mezunu değilim ama imam hatipte 3 sene öğretmenlik yaptım diyor. Bir garip adam. Ne zaman ne söyleyeceği belli değil. Sana kim imam hatip mezunu olma dedi?

MİLLET BAHÇESİ MÜJDESİ

CHP kirliliktir, CHP susuzluktur, CHP hava kirliliğidir, CHP çöp dağıdır. İstanbul'un Ümraniye'sinde çöp dağı patladı, kim vardı? CHP. 39 kardeşimiz orada öldü. Muğla Stadı'nı inşallah millet bahçesine döndüreceğiz. Muğla'ya da süratle bir stadyum ayrıca yapacağız.

"SAMİMİ PROJELERİ YOK"

Biz seçim meydanında yaptıklarımızı yapacaklarımızı anlatıyoruz. 2023, 2053, 2071 vizyonlarımızı anlatıyoruz. Ötekiler ne anlatıyor? Onlar sadece yıkmayı anlatıyorlar. Bunların kafalarında ve kalplerinde bu millete dair samimi bir proje yok. Daha yola çıkarken açıkladıkları proje Türkiye'yi eski günlerine geri döndürme projesidir.

"ÇIRAKLARLA KAYBEDECEK VAKİT YOK"

Tek parti dönemi CHP'sine güzelleme yaptıkları da oluyor. Tek adam tek adam diyor Bay Kemal, tek adam varsa sensin. Cumhurbaşkanı adayı olan arkadaşını 'gel bakalım Muharrem' diye çağırıyorsun. İş bilenin kılıç kuşananın. Bu ülkenin çıraklarla kaybedecek vakti yok. Bay Muharrem bunlar senin işin değil. Bu ustalık ister.

"YAZIKLAR OLSUN"

Bay Kemal ÖSO'ya terörist diyor, yazıklar olsun sana. Mehmedimle birlikte savaşanlara nasıl terörist dersin? Afrin komutanına apoletlerini geldiğim gün sökeceğim dedi. Senin zaten geleceğin yok. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Niye sen böyle diyorsun? Biz bir iftar sofrasına katıldık. 2. Ordu orada, komutanı Metin Paşa oranın protokol mensubu. Tayyip Erdoğan kim Başkomutan. anayasaya göre ben Başkomutanım.

Bay Muharrem sen nesin? Çırak bile değilsin. Beyefendiyi bu rahatsız etmiş. Partinin toplantısına katılamaz diyor, doğru. Metin paşa parti toplantısına katılmıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun iftarı. Fizik öğretmeni olmuşsun okuman yazman yok. Bu toplantının ne toplantısı olduğundan haberi yok."