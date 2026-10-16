Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon meselesini kararlı adımlarla çözüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi 13. İnovasyon Haftası Programı'nda konuştu.

Fon soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunun kontrol altına alındığını açıkladı. Erdoğan, 3 önemli öncelikleri sıralayıp muhalefete de fon soruşturmaları üzerinden tepki gösterdi.

“Sırf kendilerine ekmek çıksın diye insanların itibarlarıyla oynadılar.” diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti kriz tellallığı yapmakla suçladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Dün itibarıyla başlayan İnovasyon Haftası'nın bu yılki temasının insanlığın yeni evresi olarak belirlenmesi son derece anlamlı. Yapay zeka, robotik, biyoteknoloji başta olmak üzere hayatımızın her alanında köklü değişiklikler yaşanıyor.

Teknoloki hızlı bir şekilde ilerlerken insan faktörü ne yazık ki dikkate alınmıyor. Son dönemde insan ile teknoloji arasındaki ilişkileri sorgulayanların sayısının giderek artığını görüyoruz. Sadece entellektüel çevrelerde değil, akademide, toplumun genelinde soru işaretleri artmakta, güvenin yerini tedirginlik almaktadır. Değişime direnenler, değişimden korkanlar olmuştur. Fakat her seferinde insanla teknoloji arasında orta yol bulunmuştur.

"TEKNO-OLİGARKLAR DÜNYAYI HEDEF ALIYOR"

Tarihte olduğu gibi benzer endişelerin başta yapay zeka gibi birçok yenilik için dile getirildiğini görüyoruz. Geçen hafta bahsettiğim tekno-oligarklar dünyayı hedef alıyor. Bu yeni tehdidin boyutlarını henüz ölçemiyoruz. Dünyayı yapboz altyapısı inşa ettik.

Türkiye olarak teknoloji yarışında geri kalmak istemiyoruz. Sayılı ülkenin sahip olduğu inovasyon altyapısı inşa ettik. 24 yıl önce sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen teknoparkların sayısı bugün 115'e ulaştı. Yakın dönemde 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı ile gelecek vizyonumuzu sizlerle paylaştık. 2030'a dek ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını, bunların toplam değerlemesinin ise 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Teknolojide geri kalmayacağız.

TEKNOLOJİYE YAPILAN YATIRIMLAR

Teknolojiye yaptığımız yatırımların, ekonomimiz ve dijital egemenliğimiz için ne anlama geldiğini savunma sanayii alanında görüyoruz. Savunma ve havacılık sektörümüzün 2002 yılında yerlilik oranı sadece yüzde 20. Güvenlik kredilerimizin kullandığı birçok güvenlik malzememizi ithal etmek zorunda kalıyorduk.

Bugün savunma sanayiinde 4 bin 500'ü aşkın firma, bin 400'ün üzerinde proje, 100 bine yaklaşan doğrudan istihdam ile bambaşka bir seviyeye ulaştık. Geçen yıl 180 farklı ülke ve bölgeye 10 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ettik.

FON SORUŞTURMALARI

17 Eylül'den itibaren attığımız adımlarla fon sorununu kontrol altına alındı. Tam yetkiye sahip Fon Koordinasyon Kurulu'nu titizlikle oluşturduk. Kararlı, dikkatli ve çok hassas adımlarla meseleyi çözüyoruz.

3 tane önceliğimiz var. Tasfiyesi karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırım sahiplerine en kısa sürede ödenmesi. Geçen hafta olağan tasfiyede ödemeler başladı. Sorunsuz devam ediyor. Olağanüstü tasfiyelerde ise kanun teklifinin yasalaşmasından sonra ara ödemeler başlayacak.

İkinci önceliğimiz, manipülasyon yaparak haksız kazanç elde edenlerle hukuk önünde hesaplaşmak. Yargı süreçleri dikkate alınarak soruşturmalar derinleştiriyor.

Üçüncü önceliğimiz, bu sürecin sermaye piyasalarına zarar verilmeden yönetilmesidir. İlk günden veri çok özenli davrandık. Fırsatçılar ile yatırımcılar arasına net bir çizgi çekerek sorumlu tutum içinde olduk.

MUHALEFETE TEPKİ

Muhalefette ve tetikçi basın organlarında göremedik. Sırf kendilerine ekmek çıksın diye insanların itibarlarıyla oynadılar. Krizi tellallığı yaptılar. Neticede milyonlarca insanları etkileyen bu hadisede gerçekten çok kötü bir sınav verdiler. Yine sapla samanı birbirine karıştırarak ülkenin hayrına olacak isabetli bir politika yönetemediler.

Fon piyasasının belli bir bölümünde ortaya çıkan bu sorunu görmezden gelmek nasıl doğru bir yöntem değilse, bu sorunu siper alıp Türk sermaye piyasalarına ateş etmek, yatırımcıyı korkutmak da doğru bir yaklaşım değildir. Fon meselesi üzerinden topyekün sermaye piyasalarımızın kriminalize edilmesini hoş karşılayamayız. Fon sayısının yüzde 4,6'sında ortaya çıkan bir sorundan yola çıkarak tüm sermaye piyasası araçlarını terörize etmek, Türkiye ekonomisinin altını oymak olur.

Sahtekarlara karşı hep beraber mücadele edelim ama sermaye piyasalarımızı safralarından kurtarırken bünyedeki sağlam organları tahrip etmeyelim."