Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi için Hindistan'da

G20 LİDERLER ZİRVESİ



Küresel ekonomik üretimin yüzde 85'ini ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil eden, dünya nüfusunun üçte ikisini kapsayan G20 ülkelerinin liderleri, bu yılki üç oturumluk toplantıda kapsamlı küresel ekonomik reformları ele alacak.



Bu yıl ilk kez "dönem başkanlığı" heyecanını yaşayan Hindistan'ın zirvede yeşil kalkınma, hızlandırılmış/kapsayıcı ve dirençli büyüme, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde hızlandırılmış ilerleme, teknolojik dönüşüm ve dijital kamu altyapısı, 21. yüzyıl için çok taraflı kurumlar, kadın liderliğinde kalkınma gibi konuları öne çıkarması bekleniyor.



Ayrıca, sürdürülebilir kalkınmanın yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkların azaltılması konusu da toplantıda gündeme getirilecek.



Hindistan'ın bir yılı aşkın dönem başkanlığında G20'de, çok taraflı kuruluşlardan gelişmekte olan ülkelere daha fazla borç, uluslararası borç yapısında reforma gitme, kripto para düzenlemeleri, enerji ve gıda güvenliğinde jeopolitik belirsizliklerin etkisi gibi konular ele alınacak.

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Bugün itibarıyla liderleri ağırlayacak Yeni Delhi'de havadan ve karadan güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.



Zirve için 50 binden fazla polisin görev yapacağı belirtilirken, Hindistan Ulusal Güvenlik Muhafızları'nın güvenliği sağlama hususunda polis kuvvetine destek vereceği bildirildi.



Zirvenin yapılacağı bölgede birçok cadde, sokak ve iş yeri 3 gün süreyle kapatıldı. Ayrıca, 8-10 Eylül'de bazı bölgelerde seyahat kısıtlamaları uygulanacak.



Önlemlerin yanı sıra cadde ve sokaklarda trafik akışını sağlamaya çalışan polisin, toplantının yapılacağı alana giden güzergahta bazı yolları bariyerlerle kapattığı görüldü.



G20 hazırlıkları tamamlanan Yeni Delhi'de cadde ve sokaklar, kaldırım ve billboardlar zirve için "G20" başlığıyla süslendi, kavşaklara G20 üyesi ülkelerin bayrakları asıldı. Kent genelinde yolcu taşımacılığı yapan birçok taksi ve rişka da G20 etiketleri ile donatıldı.



Zirveyi ulusal ve uluslararası çok sayıda medya kuruluşu da yakından takip edecek. Akreditasyon işlemlerinin ardından G20 için oluşturulan medya merkezinde brifing alan basın mensupları, zirvedeki gelişmeleri aktarmak için mesaiye başladı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin