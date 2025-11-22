Cumhurbaşkanı Erdoğan: G-20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Sınamalar küresel ekonomiyi etkiledi. Üzerimize düşen sorumluluğu yapıyoruz. Bugün dünya genelinde toplam borçluluk oranı küresel hasılanın yüzde 324'üne ulaşmış durumda.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan “Düşük gelirli ülkeler için borç yeniden yapılandırma süreçlerinde adil ve eşit muameye dayalı bir yaklaşımın benimsenmesini destekliyoruz. Türkiye olarak G-20 ortak çerçevesi kapsamında katkı sunduğumuz Gana ve Etiyopya'nın borçlarının yeniden yapılandırılması sürecinde alınan mesafeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Kimsenin geride bırakılmadığı tüm G-20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum.” ifadesini kullandı.