Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar terörle değil, petrol zenginliğiyle anılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen mitingde konuştu.



''GABAR'' MESAJI



Erdoğan, Şırnak'ta terörden temizlenen Gabar Dağı'nda keşfedilen günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip yeni petrol rezervini hatırlatarak ''Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak.'' dedi.

Cumhurbaşkanı, Gabar petrolünden vatandaşların en uygun şartlarda faydalandırılacağını da söyledi.

MİLLET İTTİFAKI'NA ELEŞTİRİ

Millet İttifakı'nı eleştiren Erdoğan, ''Direksiyonda Kılıçdaroğlu görünüyor ama onun görevi mutfakta video çekmek, kalp yapmak.'' diye konuştu.

''TERÖR ÖRGÜTÜ BİR DAHA KILINIZA BİLE İLİŞEMEYECEK''



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Biz her şeyden önce Van'ı terör örgütünün tasallutundan kurtardık. Terör örgütünün başını sınırlarımızın dışlarındaki inlerinde de ezdik. Kardeşlerim, devletinize güvenin, bize güvenin, huzurunuza ve namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek. Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak.



''BİZİM DİNİMİZDE TÜRK, KÜRT, ARAP AYRIMI YOK''



Bizim dinimizde Türk, Kürt, Arap ayrımı yok. Biz sadece Allah için seviyoruz. Diyarbakır annelerinin acısını biliyorsunuz değil mi? Bunları Kandil'e kimler kaçırdı? Bunlar 'Biz Kürt'üz.' diyorlar. Bunların Kürtlük ile alakası yok. Bunlar sadece vahşet kusuyor. CHP gelip de burada miting yapabilir miydi? Kiminle yaptılar? Şimdi bu hesabı sormak lazım. CHP'ye desteklerini 'Dişe diş kana kan.' diyerek ifade edenlerin derdi Van olabilir mi? 85 milyon vatandaş, tarihinin en güvenli, huzurlu, rahat, müreffeh dönemini yaşarken, Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmenin kime faydası var?