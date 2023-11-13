Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze için diplomatik temaslarını yoğunlaştırıyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivil can kaybını azaltmak için liderlerle telefonla ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslarını önümüzdeki günlerde daha da artıracak. Liderlerle telefon diplomasisini devam ettirecek Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde Almanya ve Cezayir’e gerçekleştireceği ziyaretlerin ana gündem maddesi de Filistin olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze için diplomatik temaslarını yoğunlaştırıyor
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İsrail ordusunun, Şeridi’ne saldırıları 38’inci gününde şiddetlenerek devam ediyor.

’deki hükümete göre, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 11 bini aştı.

Cumhurbaşkanı da 7 Ekim’den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivillerin can kaybını azaltmak için yüz yüze ve telefonla görüşmeler yaparak lider diplomasisini sürdürüyor.

Gazze sokaklarında sıcak çatışma

Gazze sokaklarında sıcak çatışma

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30’A YAKIN LİDERLE GÖRÜŞME

Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı ilk günden bu yana, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da aralarında bulunduğu 30’a yakın liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, tüm devletlerin bir an önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.

TELEFON DİPLOMASİSİ ARTACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü barışı sağlamaya yönelik ’nin yol haritasının ne olacağının sorulması üzerine, diplomasinin imkanlarını kullanacaklarını, telefonla ve yüz yüze görüşmeleri artıracağını ifade etti.

Erdoğan, önümüzdeki günlerde, BM Genel Kurulu’nda kabul edilen Gazze'de acil insani ateşkes kararına çekimser oy veren ülkelerin liderleriyle telefonda görüşecek, bu ülkeleri de ateşkese destek veren ülkeler safına çekmeye çalışacak.

ALMANYA’DAN AVRUPA ÜLKELERİNE SESLENECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Kasım Cuma günü Almanya’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek Erdoğan, buradaki temaslarında İsrail'in Filistin’e yönelik uyguladığı insanlık dışı saldırılarını gündemine getirecek ve İsrail’in saldırıları karşısında sesini yükseltemeyen Avrupa ülkelerine mesajını Berlin’den iletecek.

21 Kasım’da Cezayir’e bir ziyaret gerçekleştirmesi beklenen Erdoğan’ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşmesinde de gündemi İsrail’in Gazze’ye saldırıları olacak.

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ TÜRKİYE’YE GELECEK

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de 28 Kasım’da Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Reisi bu ziyarette hem iki ülke ilişkilerini hem de bölgesel gelişmeleri değerlendirecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, önümüzdeki süreçte, Gazze’ye gıda ve ilaç başta olmak üzere yardımların Refah Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılmasını sağlayan Mısır’a da bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

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