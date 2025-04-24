Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için kurban bağışında bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı Kurban Bayramı dolayısıyla kurban vekaletini bu yıl da Türk Kızılay’a verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılki 7 hisse kurban vekaleti Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'ye kurban bağışında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
Türk Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, kurban bağışını Gazze'de kesilmek üzere Türk Kızılay'a yaptı.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu bağışa ilişkin fotoğraflara yer verildi.
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