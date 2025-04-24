Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için kurban bağışında bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'ye kurban bağışında bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.



Türk Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, kurban bağışını Gazze'de kesilmek üzere Türk Kızılay'a yaptı.



"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu bağışa ilişkin fotoğraflara yer verildi.