Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze için mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri programına katılarak burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Filistin'e yönelik önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gazze'de yaşananların unutulmaması ve adaletin tecellisi için her cephede mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Erdoğan, “Hakkı haykırmayı şiar edinmiş bir ülke ve yönetim olarak biz de Filistin halkının yanında eğilmeden bükülmeden dimdik duruyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

-İsrail ne kadar engellese de gazeteciler gerçekleri gözler önüne seriyor. İsrail'in acımasızca öldürdüğü gazetecilerin kahramanca mücadelesini bir kez daha saygıyla selamlıyorum.

-İnsan var oldukça sanat da var olacaktır. İnsan yaşadıkça sanat da yaşayacak, kendini yenileyecek ve yeniden üretmeye devam edecektir. Sanat ayrıştırmaz, birleştirir. Türkçe'nin her büyük şairi, her büyük yazarı medar-ı iftiharımızdır.



-Yaşam tarzının tek tipleşmesi gibi sanat beğenilerinin yeknesak hale gelmesi de sanat için ciddi bir risk oluşturuyor.

-Bilim adına, sanat adını, edebiyat adına taş üstüne taş koyan herkesin başımızın üstünde yeri var.

-Bugün popüler olan bir dizi filmin, müzik eserinin, coğrafyadaki etkisine baktığımızda sanatın dönüştürücü gücünü hepimiz görebiliyoruz.



-Küresel kültür savaşlarında yerli ve milli olan kültür değerlerimizi evrensel bir bakış açısıyla harmanlamalı, yeniden üretmeli, yeniden inşa etmeliyiz.

-Dünya tek tipleşmenin eseri oluyor, kurtulmanın yolu kendi özgün sanatımızdır. Milli kültürü dışlayan her trend yüzeyselliğe mahkum olmaktan kurtulamaz. Her alanda sınırsız tüketimi teşvik eden, insanı edilgen hale getiren cendereden ancak köklerimize tutunarak kurtulabiliriz.



-Gerçekle sanal arasındaki farkın büyük oranda kaybolduğu günümüzde bizi yarın neyin beklediğini bilemiyoruz.

