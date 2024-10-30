Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de 13 aydır soykırım var

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a yönelik saldırına sert tepki gösterdi.

Gazze'de 13 aydır soykırım olduğunu ifade eden Erdoğan, "Netanyahu denilen insanlık düşmanını durduracak katliam şebekesinden hesap soracak caydırıcı bir adım atılmıyor." dedi.

İslam dünyasının yeteri kadar tepki göstermediğini de belirten Erdoğan, "Bizler öte dünyada yaptıklarımız kadar yapmadıklarımızın da hesabını vermek durumundayız." diye konuştu.

"ÇETİN BİR SINAVDAN GEÇİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İslam alemi bugün geçmişte hiç olmadığı kadar çetin bir sınavdan geçiyor.

İsrail'in 10 yıllardır işgal ettiği bir yılı aşkın süredir de soykırım uyguladığı Gazze ve Filistin toprakları başta olmak üzere islam coğrafyasının önemli bir bölümü savaşla, yoklukla, zulümle boğuyor.

"13 AYDIR SOYKIRIM VAR"



50 bin masum insanın vahşice katledildiği bir avuç toprak parçasına hapsedilmiş insanlık adına medeniyet adına utanç verici günler yaşıyoruz. Katliam kadar acı olan başka bir gerçek bize adres gösterilen kurum ve kuruluşların acizliğidir. Siyonist hezeyanlarla gözü dönmüş İsrail hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni değil tüm yapıları esir almıştır. Netanyahu denilen insanlık düşmanını durduracak, katliam şebekesinden hesap soracak caydırıcı bir adım atılmıyor. Bu insanlığın tükenişidir.

13 aydır çocuklar soykırıma uğruyor. Keskin nişancılar bebekleri hedef tahtası olarak kullanıyor.

"BAŞARILI BİR SINAV VEREMEDİK"

Nüfusu 2 milyara yaklaşan islam dünyası olarak maalesef Gazze'de ve Lübnan'da başarılı bir sınav veremedik. Filistinli yiğitlere hak ettikleri şekilde sahip çıkamadık. Gazze ve Filistin sadece kendi onurları için bütün insanlık için yiğitçe direniyor. Birkaç ülke dışında islam dünyasından güçlü bir ses duyulmuyor. Bizler öte dünyada yaptıklarımız kadar yapmadıklarımızın da hesabını vermek durumundayız.

Gazze halkı işgalciler karşısında tek başına kahramanca direniyor. Kardeşlerimizin yanında olmalıyız.



İsrail hükümeti bombalarla füzelerle kıramadığı direnişi kardeşlerimizi aç, susuz, ilaçsız bırakarak kırmayı deneyecek. 2 milyon insana bu kış boyunca her türlü kötülüğü yapacak. Kardeşlerimizin bu haydutluk karşısında yalnız ve çaresiz bırakamayız.

