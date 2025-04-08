Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: "CHP de yolsuzluğun farkında"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları, şöyle:



"Belediyelerimiz, teşkilatımız Ramazan'da yine bizi mahcup etmedi. AK Parti yine yoğun bir kucaklaşma çabasında oldu. Sahur sofraları ile, iftar sofraları ile, yardım çalışmaları ile bu mübarek günlerin hakkını vermeye gayret ettik.



İSRAİL'E TEPKİ



Bayram sevincimizi gölgeleyen en büyük üzüntü kaynağımız Gazze'ye yönelik saldırılar oldu. Gazze halkı bir bayramı daha bombalar altında geçirdi. Tüm dünyanın gözleri önünde Gazzeli masum çocuklar, kadınlar ve siviller hunharca katledildi. Yaralı taşıyan ambulanslara bile kurşun sıktılar. Savaş suçu işlenen haydutluğa tanık olduk. Gazze'de insanlık çiğneniyor. Gazze'deki kardeşlerimize sırtımızı hiçbir zaman dönmeyiz. Hakkı ve mazlumu savunma konusunda hiç kimse bize sınır çizemez. Gazze'de huzur ortamı istiyoruz. Türkiye olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızın yenilmesine göz yumarız.



"CHP MARJİNAL ÖRGÜT GİBİ"



Siyasette düşman yoktur rakip vardır. Siyasette husumet değil rekabet vardır. Siyaset medeniyetin simgesidir. Siyasette sokak terörüne, vandallığa, sokak terörüne özellikle de küfre yer yoktur. CHP marjinal bir örgüt gibi hareket etmektedir. Linç listesinde hedef gösterilen yerli işletmeler, marjinal sol örgütler tarafından taciz ve tehdit edilmiştir. CHP Genel Başkanı sağ duyulu davranmak yerine yüzlerce milyarca lirayı aşan yolsuzluk soruşturmasını engelleme yoluna gitmiştir.



MASAK gibi devlet kurumlarına iftira atarak bu kurumlarda çalışan kamu görevlilerini itham ederek İstanbul'a çöreklenen suç örgütlerinin üzerini örtmeye çalışmıştır.



"CHP YÖNETİMİ YOLSUZLUĞUN FARKINDA"



CHP yönetimi bağırarak üstünü kapayamayacağı büyük bir yolsuzluk olduğunun farkındadır. Buz dağının sadece görünen kısmı. CHP de bunun farkında. Korkunun ecele bir faydası yoktur. Görünen köy kılavuz istemez. Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir. Adaletin tecellisine engel olamazsınız. Sahibin kim olduğuna bakmadan beytülmale uzanan o kirli elleri kırmak Türk milleti adına yargının borcudur.



İstanbul'u sarmaşık misali saran bu şebekenin kollarının nerelere uzandığı ilerleyen süreçte daha net gözükecektir. Sırf yolsuzlarını savunmak için ülkesini Batı'ya şikayet edenler, ülke ekonomisini batırmakla tehdit edenler yine hayal kırıklığına uğramıştır. Yardım istedikleri Batı'dan destek göremediklerini kendileri de kabul etmek zorunda kaldı. Yolsuzluklarına Batı'daki dostlarını da ekleme çabaları bu sefer boşa çıktı.



"AK PARTİ TEŞKİLATI SAĞDUYULU OLACAKTIR"



CHP'nin ikiyüzlü siyaseti karşısında Anadolu irfanı her seferinde galip geldi. Milletimiz bundan sonra da meydanı CHP faşizmine terk etmeyecektir. Önümüzdeki dönemde de AK Parti teşkilatı sağduyulu olacaktır.



23 yıl boyunca Allah'a sonsuz hamd olsun hayal kırıklığı yaşatmadık, bundan sonra da inşallah yaşatmayacağız. Ülkenin ve milletin meselelerini çzöerek bugünlere geldik. Bundan sonra da sorunların üzerine özgüvenle gideceğiz."