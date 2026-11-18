Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , TBMM 'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

“Eski dünya düzeni yıkılırken yerine ne konulacağını bilemediği, medyaya yansıyandan daha şiddetli bir rekabetin yaşandığı sancılı bir sürecin tam ortasındayız.

“BASRA'DA SULAR YENİDEN ISINIYOR”

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş karşılık olarak devam ediyor. Uçak gemilerinin de sevk edilmesiyle Basra Körfezi'nde sular yeniden ısınıyor.

“GAZZE'DE KATLİAM DEVAM EDİYOR”

Kış mevsimi bastırmadan Gazze'de İsrail'in uyguladığı insanlık dışı kısıtlamalar nedeniyle büyük bir felaket yaşanıyor. İsrail yönetiminin dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürdüğü Gazze'de katliam, suikast, aç bırakma ve daha nicesi dünyanın gözleri önünde her gün tekrarlanmaya devam ediyor. İslam alemi ciddi özeleştiride bulunmalı. Başkaları gözlerini ve kulaklarını kapatsa bile biz Gazze'deki zulme sessiz kalmayacağız. İsrail yönetiminin dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürdüğü Gazze'de katliam, suikast, aç bırakma ve daha nicesi dünyanın gözleri önünde her gün tekrarlanmaya devam ediyor.

“3 KASIM 2002'DE TÜRKİYE'DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI”

Bu partiyi millet kurmuş, bize sadece tabelasını asmak kalmıştır. 3 Kasım 2002'de yeni bir dönem başladı. AK Parti eksilmeyen enerjisiyle heyecanıyla çok kısa sürede milletinin takdir ve teveccühüne mazhar olmuştur. İlkelerimizden 24 yıl boyunca sapmadık. Siyasi hedefimiz daima Türkiye 'yi bütün olarak kalkındırmak.

Buraya hiçbirimiz babalarımızdan bize miras kalan bir hakkı kullanmak nedeniyle ya da bireysel çabalarımızla gelmedik. Sizler milletin kutsal emanetlerini taşımaya memur edilmiş ve seçilmiş kişilersiniz. Bu emanetin kadrini biliniz.

“TÜRK MİLLETİ TEK PUSULAMIZ”

Türkiye'nin büyüklüğüne, bu aziz milletin çalışkanlığına inandık. Ülkemizin makus tarihini birlikte değiştirdik. Kararlılık içinde geleceğe doğru yürüyoruz. Bizim tek bir gayemiz ve pusulamız var, o da Türk milletidir.

“HEYECANIMIZ 24 YIL ÖNCEKİ GİBİ”

Heyecanımız 24 yıl önceki gibi. Makamlar koltuklar gelip geçicidir. Eğer aramızda yorulan, nefesi kesilen, şevkini kaybeden olursa onları bir süre dinlendirecek ve çok büyük bir aşkla koşmaya devam edeceğiz.

Emeklilerin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu çeşitli seferler dile getirmiştik. Bir önceki Kabine Toplantısı'nda da bununla ilgili irademizi ortaya koyduk. Yaş ve prim sayısına göre adaleti merkeze alan bir biçimde meseleyi değerlendiriyoruz. Emekliye iyileştirmeyi sene başından önce hayata geçireceğiz."