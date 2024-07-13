Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş değil, düpedüz soykırımdır

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkisini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar savaş değildir, şahit olduğumuz düpedüz soykırımdır. Arzumuz, kısa sürede ateşkes ilan edilerek Gazze halkının bir nebze de olsa rahat nefes almasıdır." dedi. Terörle mücadeleye ilişkin de mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hudutlarımız içinde bölücü örgüt artık eylem yapamaz hale geldi. Kuzey Irak'taki Pençe Harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş değil, düpedüz soykırımdır
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Cumhurbaşkanı , İstanbul'da "Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subay Mezuniyet Töreni"nde konuştu.

Terörle mücadelede kararlılık mesajları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ve Suriye sahasında terör örgütünün iyice kapana sıkışmış durumda olduğunu söyledi.

"Kuzey Irak'taki Pençe Harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz." diyen Erdoğan, "Tehdit oluşturacak hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde 'in 'ye yönelik saldırıları da vardı. Erdoğan, "7 Ekim'den beri 'de yaşananlar savaş değildir. Gazze'de şahit olduğumuz, düpedüz soykırımdır. Bu utanç lekesi ne masumların kanlarını dökenlerin ne de seyredenlerin alınlarından asla temizlenmeyecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kurduğumuz Milli Savunma Üniversitemiz, kuruluş misyonunu büyük bir başarıyla yerine getiriyor. Yolumuz da yönümüz de ileriye dönüktür. Askeri eğitim sistemimizin aynı kalması geriye gitmesi asla tahayyül edilemez. Vatan savunması dahil hiçbir alanda geriye gidişe müsaade etmeyeceğiz. Coğrafi bakımdan stratejik avantajlar sunduğu kadar tehditleri de beraberinde getiren konumda yer alıyoruz. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2,5 yılını geride bırakmak üzere. Yakın gelecekte savaşı sona erdirmeye dönük güçlü bir irade de görülmüyor. Bölgemizin bir müddet daha savaşın yükünü çekmeye devam edeceği anlaşılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş değil, düpedüz soykırımdır - 1

Kimseye bir faydası olmayan bu kan deryasını durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz. 'deki katliamı anlatmakta artık kelimeler dahi yetersiz kalıyor. 7 Ekim'den beri 'de yaşananlar savaş değildir. Gazze'de şahit olduğumuz, düpedüz soykırımdır. Bu utanç lekesi ne masumların kanlarını dökenlerin ne de seyredenlerin alınlarından asla temizlenmeyecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş değil, düpedüz soykırımdır - 2

Arzumuz, kısa sürede ateşkes ilan edilerek halkının bir nebze de olsa rahat nefes almasıdır. hükümeti üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini NATO Zirvesi'nde muhataplarımıza çok net biçimde ifade ettik. İsrail, güvenliğini daha çok toprak işgal etmekle aradıkça dahil bölgemizdeki hiçbir ülke, kendini yüzde 100 güvende hissedemez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş değil, düpedüz soykırımdır - 3

"ÇOK YAKINDA KİLİDİ KAPATIYORUZ"

Hudutlarımız içinde bölücü örgüt artık eylem yapamaz hale geldi. Irak ve Suriye sahasında ise örgüt iyice kapana sıkışmış durumda. Terör örgütüne ciddi darbeler indiriyoruz. Kuzey Irak'taki Pençe Harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz. Suriye'de güney sınırımız boyunca uzanan güvenlik kuşağının eksik halkalarını Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde tamamlayacağız. Irak ve Suriye hattında ülkemize tehdit oluşturacak hiçbir yapıya müsaade etmemekte kararlıyız.

"FETÖ'NÜN GİZLİCE SIZDIĞI KURUMLARIMIZI BÜYÜK ÖLÇÜDE ÖRGÜT MENSUPLARINDAN ARINDIRDIK"

Başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere FETÖ'nün 40 yıldır gizlice sızdığı kurumlarımızı büyük ölçüde örgüt mensuplarından arındırdık. 15 Temmuz'da silahlı kuvvetlerde görev yapan 32 bin 189 subayın 10 bin 468'i, yani yüzde 33'ü ordumuzdan atıldı. 1886 kurmay subayın 1524'ü yani yüzde 81'i FETÖ'den ihraç edildi."

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