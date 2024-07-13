Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş değil, düpedüz soykırımdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subay Mezuniyet Töreni"nde konuştu.

Terörle mücadelede kararlılık mesajları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ve Suriye sahasında terör örgütünün iyice kapana sıkışmış durumda olduğunu söyledi.

"Kuzey Irak'taki Pençe Harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz." diyen Erdoğan, "Tehdit oluşturacak hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da vardı. Erdoğan, "7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar savaş değildir. Gazze'de şahit olduğumuz, düpedüz soykırımdır. Bu utanç lekesi ne masumların kanlarını dökenlerin ne de seyredenlerin alınlarından asla temizlenmeyecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



"15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kurduğumuz Milli Savunma Üniversitemiz, kuruluş misyonunu büyük bir başarıyla yerine getiriyor. Yolumuz da yönümüz de ileriye dönüktür. Askeri eğitim sistemimizin aynı kalması geriye gitmesi asla tahayyül edilemez. Vatan savunması dahil hiçbir alanda geriye gidişe müsaade etmeyeceğiz. Coğrafi bakımdan stratejik avantajlar sunduğu kadar tehditleri de beraberinde getiren konumda yer alıyoruz. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2,5 yılını geride bırakmak üzere. Yakın gelecekte savaşı sona erdirmeye dönük güçlü bir irade de görülmüyor. Bölgemizin bir müddet daha savaşın yükünü çekmeye devam edeceği anlaşılıyor.