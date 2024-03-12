Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de zulmü meşrulaştıranlar var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın yıl dönümüne ilişkin "Gazi Mustafa Kemal, 'Manevi cephemizin kuvvetlenmesine Sebilürreşad'ın büyük hizmeti vardır.' diyerek Mehmet Akif ve Eşref Edip'e teşekkür ediyorum. İstiklal Marşı'mızın ilk yayını da derginin kapağında yer alıyor. Aralıklarla 1966 yılına kadar gelen Sebilürreşad'ın 2016 yılında yeniden yayın hayatına girmesine gecikmiş ama takdire şayan bir vefa örneği olarak değerlendiriyorum." dedi.



Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında da sert tepki gösterdi. "Batı ve diğerleri, kendi güvenliği için dünyayı ateşe boğdu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İstiklal Marşı’mızın dünyada bir başka örneği yoktur. Milletimizin yüreğinden gelen güçlü bir özgürlük iradesinin yazıya dökülmüş olan İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’u şükranla yadediyoruz. Bugün buradaki buluşmamızı da Mehmet Akif Ersoy’un milletimize armağanı olan bir diğer emanetinin ihyası etrafında yürütülen çalışmalara borçluyuz.



Ankaramızın eski değerlerini bünyesinde barındıran bu bina Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'n dönüştürülerek ülkemize kazandırılmıştır.



Uzun yıllar kendi haline terk edilen bu binayı dergi, müze, sergi salonu ve diğğer birimleiryle yeniden kültür sanat hayatımıza kazandıran tüm Sebilürreşad ekibine teşekkür ediyorum. Ruhunu kaybetmiş bir milletin cesetten ibaret kalacağı anlayışı ile medeniyetimizin, tarihimizin köklerine gaye edinen her çabayı desteklemek boynumuzun borcudur.



Hiçbir aksiyona girmeden, sadece oturduğu yerden yapılanları eleştirerek tarihe mal olmuş kimse göremezsiniz. Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'ni maziden atiye köprü kuran mütevazi ama önemli bir adım olarak görüyorum.

"BİR VEFA ÖRNEĞİ"

Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad dergileri Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşanan fikri arayışın mahsulüdür. Dönemin aydınları Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık akımları arasında bu arayışı sürdürmüşlerdir. Tüm hadiselere ve Milli Mücadele'ye şahitlik etmekle kalmayan dergi etkin bir rol de oynamıştır. Derginin misyonunu, milletin birliğini beraberliğini kardeşliğini korumak sömürgecilere karşı ümmetin değerlerini savunmak olarak belirlediğini görüyoruz.



Gazi Mustafa Kemal, 'Manevi cephemizin kuvvetlenmesine Sebilürreşad'ın büyük hizmeti vardır.' diyerek Mehmet Akif ve Eşref Edip'e teşekkür ediyorum. İstiklal Marşı'mızın ilk yayını da derginin kapağında yer alıyor. Aralıklarla 1966 yılına kadar gelen Sebilürreşad'ın 2016 yılında yeniden yayın hayatına girmesine gecikmiş ama takdire şayan bir vefa örneği olarak değerlendiriyorum.

"BOŞA ÇIKARACAĞIZ"

Son dönemde iyice artan çocuklarımızı küresel sapkın akımların esiri yapma çabalarını boşa çıkaracağız.

Gençlerimizi birtakım platformların sanal dünyalarına hapsedip sahip oldukları büyük medeniyet birikiminden mahrum bırakmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Çocuklarımızı inancından, kültüründen, ailesinden, benliğinden, cinsiyetinden kopartarak küresel sapkın akımların esiri yapma çabalarını boşa çıkaracağız.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI



İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulmü bile insan hakları, demokrasi, özgürlük, güvenlik kavramları ile meşrulaştırmak için kullananlar bunlar değil mi? Her şeyi yuttuğu halde doymayıp daha yok mu diyen, cehennemin aradıkları da bunlar olsa gerektir.

Zulmü bile meşrulaştıranlar var. Batı ve diğerleri, kendi güvenliği için dünyayı ateşe boğdu.



Batı sömürgeciliğe kılıf uydurmada mahir. Sadece topraklarımıza değil kavramlarımıza da musallat oluyorlar.