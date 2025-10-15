Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkesten memnunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli mesajlar verdi.

Gazze'de sağlanan ateşkesi ve Mısır'da imzalanan deklarasyonu memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Erdoğan, "Gazze'de kırılgan da olsa bir güven iklimi oluştu" dedi.

Deklarasyonun arkasında duracaklarını ve mutabakatın uygulanmasının takipçisi olacaklarını söyleyen Erdoğan, "ABD, Mısır ve Katar'ın da benzer tavır sergileyeceğine inanıyorum" dedi.

"Çıkıp bunu sadece ateşkes imzaladılar diye küçümsemek kimsenin haddi değildir" diyen Erdoğan, "İsrail'in bozuk sicilinin biz de farkındayız, bu gerçeğe rağmen Gazzeliler umutlu olmak istiyor. Gazzeli çocukların yüzü 2 yıldır ilk defa gülüyor" ifadelerini kullandı.



"NADİR TOPRAK ELEMENTİ SAHASINI BİZ İŞLEYECEĞİZ"



Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementleri sahasıyla ilgili iddialara yönelik de açıklamalar yapan Erdoğan, "Başka ülkeye verilmesi söz konusu değil. Kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir. Nadir toprak element sahasını biz işleyeceğiz" dedi.

"Bugüne kadar 310 ayrı lokasyonda yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldı" diyen Erdoğan, "Çalışma sahasında nadir toprak elementleri Barit ve Florit başta olmak üzere tam 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi. Nadir toprak element sahasını biz işleyeceğiz. İlk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyeceğimiz Eti Maden Pilot Üretim Tesisini devreye aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Muhalefetle aramızdaki vizyon farkı kendini daha çok belli ediyor. Dünya fırtınalı bir dönemde ama Türkiye emin ve ehil ellerde güvendedir. Türkiye liyakatlı kadroların riyasetindedir. Bürokratlarımızla ülkemizin sorunlarına çözüm yolları geliştiriyoruz. 23 yılın engin tecrübesi ile politikalarımızı belirledik. Tuzağa düşmedik, oyuna gelmedik.



Sumud filosuna güçlü moral verdik. Tahliye sürecini başarıyla yönettik. 18'i vatandaşımız olan toplam 91 aktivisti başarıyla Türkiye'ye getirdik. Aktivistlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Batı, tahliye operasyonlarımızdan övgüyle bahsediyor.

"AKKUYU DIŞINDA BAŞKA PROJELERİMİZ DE VAR"

Akkuyu'da elektrik üretimi yakında başlayacak. Akkuyu dışında nükleer ajandamızda başka projelerimiz de bulunuyor. Ana muhalefetin balıkları öne sürerek yaptığı eleştirilere aldırmadan nükleer enerjiye yatırım yapmayı sürdüreceğiz.



Deniz üzerine 3. havaalanımızı Trabzon'da inşa edeceğiz.

Türk milleti kardeşlik ve komşuluk sınavını başarıyla verdi. Suriye ile ilişkilerimiz güçleniyor. Suriye'de istikrar kökleştikçe her şey çok daha iyi olacak. Sadece Suriye'de değil, Gazze'de Türkiye ilk günden itibaren hakkında yanında yer aldı. Filistin direnişine kara çalmadık.

Gazze'ye tüm aksaklıklara rağmen 350'ye yakın tırımız Gazze'ye giriş yaptı. 400'den fazla tırımız ise giriş için bekliyor.

Bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar mücadelemiz hız kesmeyecek. Kış bastırmadan insani yardımlarımıza ağırlık vereceğiz. Şov yapmadan, başkaları gibi PR peşinde koşmadan Gazzeli mazlumlara sahip çıkmaya devam edeceğiz.