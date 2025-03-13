Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin evlatlarına sahip çıktık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'nin evlatlarına sahip çıktıklarını dile getirip "İyilik sancağını yükseltmeye devam edeceğiz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu dünyaya bereket katan tüm gönül insanlarına saygılarımı sunuyorum. 11 ayın sultanı ramazanı canı gönülden tebrik ediyorum.



Bu sene 50. yaşını kutlayan Türkiye Diyanet Vakfımız ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında insanlığın hizmetinde olmayı azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Diyanet Vakfı'mız yarım asırlık iyilik yolculuğunda birçok farklı alanda başarı çıtasını her geçen gün daha da yükseltti. Milli kimliğimizin en belirgin, en köklü hasletlerinden biri vakıf kültürümüzdür. Gönül coğrafyamızın her bir köşesi vakıf kültürümüzün eşsiz eserleriyle doludur. Binlerce öğrenciye burs veriyor akademik kariyer sağlıyor.

İYİLİK HAFTASI

İyilik Haftası'nın da ilk gününü idrak ediyoruz. Bundan sonra 13-20 Mart arasını İyilik Haftası olarak kutlayacağız. Hafta boyunca Diyanet İşleri Başkanlığımız başta olmak üzere pek çok faaliyet icra edeceğiz. İyiliği her zama teşvik edeceğiz.

Kötüye karşı iyinin, zalime karşı mazlumun, yanlışa kadar doğrunun tarafında durmak bizim hayat tarzımızdır. İyilik sancağını yükseltmeye devam edeceğiz.

"KAPIMIZI AÇTIK"

Suriye'deki katliamlardan kaçıp ülkemize sığınan muhacirlere kapımızı sonuna kadar açtık. Biz BM Kurulu'nda soykırımcıların gözünün içine bakarak Gazze'nin evlatlarına sahip çıktık.

Kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz. Sabredeceğiz, çalışacağız, zorluklar karşında yılmayacak umutsuzluğa kapılmayacağız.